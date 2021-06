Pavel Bittner blijft Wessel Krul voor in Vredeskoers

Pavel Bittner won vrijdag de eerste etappe in de Vredeskoers met aankomst in Rýmařov. De 18-jarige Tsjech van Team DSM Development Team bleek te sterk voor Wessel Krul en Jon Barrenetxea.



Een dag na de door Søren Wærenskjold gewonnen proloog stond er een pittige heuvelrit op het programma in deze Nations Cup-wedstrijd. Alleen op de drie beklimmingen in de eerste vijftig kilometer waren bergpunten te verdienen, maar dat betekende niet dat renners in de finale geen verschillen konden forceren.

Stijn Daemen deed in de laatste twintig kilometer een moedige poging om uit handen van het peloton te blijven. De Limburger had zelfs even een voorsprong van vijftig seconden, maar kon niet uit handen van het peloton blijven. Een groepje met Krul en Bittner had in de slotfase wel succes: zij zouden om de zege sprinten.

De 18-jarige Duitser trok in die spurt aan het langste eind. Na een derde plaats in de Orlen Nations GP laat Bittner zo opnieuw van zich horen. Wærenskjold eindigde op de vijftiende plaats en behield zijn leiderstrui.