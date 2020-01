Pauwels Sauzen-Bingoal ziet naamsponsor verlengen tot eind 2024

Pauwels Sauzen-Bingoal kan ook de komende seizoenen op de steun rekenen van naamsponsor Pauwels Sauzen. De Belgische sauzenfabrikant verlengde namelijk zijn contract met de ploeg tot eind 2024. Met tweede sponsor Bingoal had het team al een verbintenis voor dezelfde termijn.

“Met andere woorden, mijn team heeft nog vijf jaar bestaanszekerheid”, reageert ploegmanager Jurgen Mettepenningen. “Ik denk dat het ongezien is in onze sport dat twee sponsors zich zo lang aan een ploeg verbinden. En vooral, dit betekent dat ik nu op lange termijn kan denken bij de uitbouw van mijn team en het onderhandelen met renners. Dit geeft bijzonder veel vertrouwen richting de toekomst.”

Dat Pauwels Sauzen zich op lange termijn wil binden aan het team, is volgens Mettepenningen geen toeval. “Duurzaamheid, kwaliteit en efficiëntie. Dat zijn typische kenmerken van Pauwels Sauzen en dat zijn ook waarden die bij onze ploeg passen.” Nu bijna negen maanden geleden smolten Pauwels Sauzen-Vastgoedservice en Marlux-Bingoal samen tot een ploeg: Pauwels Sauzen-Bingoal. De fusieploeg kwam onder leiding te staan van Mettepenningen.

Belgische titel

Volgens de directie van Pauwels Sauzen is door het samengaan van de teams de cirkel rond. “Met dank aan de vele overwinningen van Eli Iserbyt en de Belgische titel voor Laurens Sweeck als kers op de taart. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we nog maar aan het begin staan van een mooie samenwerking. Dat kan alleen maar leiden tot een vervolg van het succes van Pauwels Sauzen-Bingoal.”

Yes! So excited to announce that our main sponsor @PauwelsSauces has prolonged its contract with our team until the end of 2024! pic.twitter.com/wfQzHJvPUo

— Pauwels Sauzen – Bingoal (@PS_BG_CT) January 29, 2020