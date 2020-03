Pauwels Sauzen-Bingoal verlengt contracten Betsema en Sweeck zondag 1 maart 2020 om 11:26

Denise Betsema en Laurens Sweeck blijven ook de komende jaren crossen voor Pauwels Sauzen-Bingoal. De Texelse veldrijdster heeft haar contract verlengd tot eind 2024, terwijl Belgisch kampioen Sweeck tot en met 2022 de kleuren van de ploeg van Jurgen Mettepenningen blijft verdedigen.

De 27-jarige Betsema kwam het voorbije veldritseizoen pas laat in actie vanwege een veelbesproken dopingschorsing, maar de Nederlandse deed gelijk weer mee om de knikkers. Zo werd ze bij haar rentree tweede in de Kasteelcross van Zonnebeke. Verder haalde ze nog het podium in Middelkerke, Hulst en Oostmalle.

Maar het hoogtepunt volgde in Leuven, aangezien ze na een lange solo de Grote Prijs van Leuven op haar naam wist te schrijven, voor Annemarie Worst en Sanne Cant. “Hoe Denise is teruggekomen toont hoeveel talent, motivatie en wilskracht ze heeft”, is Mettepenningen lovend. Mijn geloof in haar is bijzonder groot.”

Betsema: “Het wederzijds vertrouwen is enorm”

“Ik wilde Denise dan ook graag de zekerheid en het vertrouwen bieden dat ze in alle rust verder kan groeien.” Betsema is ook blij nu de handtekeningen zijn gezet. “Het wederzijds vertrouwen is enorm. Jurgen is mij blijven steunen in de moeilijke periode die ik achter de rug heb. Ik heb die steun echt wel als bijzonder ervaren. Ik voel me hier ook heel erg op mijn plek. Dat geeft rust.”

Sweeck kende in dienst van Pauwels Sauzen-Bingoal het beste jaar uit zijn veldritcarrière, met de Belgische titel in Antwerpen en de eindzege in de Superprestige. “Het is altijd mijn bedoeling geweest om mijn sterkhouders samen te houden. Laurens vormt samen met Eli en Michael een perfect en complementair trio”, zo vertelt Mettepenningen.

Sweeck heeft niet getwijfeld om zijn krabbel te zetten onder een nieuwe verbintenis. “Ik kwam door het samengaan van de twee ploegen bij Jurgen terecht, maar merkte sindsdien dat alles hier perfect verloopt. Ik voel me hier prima en daarom is een contractverlenging een logische stap.” De ploeg wist eerder ook al het contract van Eli Iserbyt te verlengen.