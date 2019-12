Eli Iserbyt en Pauwels Sauzen-Bingoal tot eind 2024 bij elkaar zondag 29 december 2019 om 19:55

Eli Iserbyt en Pauwels Sauzen-Bingoal zullen nog minstens vijf jaar met elkaar samenwerken. De Belgische crosser heeft zijn doorlopende contract opengebroken, opgewaardeerd én verlengd met drie seizoenen. Dit betekent dat Iserbyt tot eind 2024 bij de ploeg van Jurgen Mettepenningen zal blijven fietsen.

De nog altijd maar 22-jarige Iserbyt is dit seizoen echt doorgebroken bij de profs. Zo won hij dit jaar al zeven televisiecrossen, waaronder de wereldbekermanches van Iowa City, Waterloo en Bern. Daarnaast staat hij na vijf manches aan de leiding in de DVV Verzekeringen Trofee. “We denken samen met de sponsors aan de lange termijn”, zo vertelt manager Mettepenningen in een persbericht.

“Achter de komst van Eli in 2016 zat een duidelijke toekomstvisie, net als achter deze verlenging. Ik verwacht dat Eli zijn huidige niveau niet alleen zal aanhouden, maar dat hij gezien zijn leeftijd alleen nog maar beter zal worden. Er zijn maar weinig renners die voor hun 21e al zeven televisiecrossen op hun palmares hebben staan”, zo is de grote baas lovend over zijn poulain.

Stabiliteit en vertrouwen

Mettepenningen: “Eli vormt samen met Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck een drietal waarmee we op lange termijn mogen denken en nog mooie overwinningen zullen behalen.” Iserbyt is zelf ook in zijn nopjes na het zetten van de handtekeningen. “De langetermijnplanning van de ploeg zorgt voor stabiliteit en het vertrouwen om me nog verder te ontwikkelen.”

“Dat heeft dit seizoen geleid tot een grote stap voorwaarts. Het is goed dat ik nu verder kan bouwen op dat gevoel. Het is ook zeer belangrijk dat onze Ridley Bikes en het overige materiaal top zijn. En dat is noodzakelijk om als topsporter te kunnen presteren. Het klikt ontzettend met zowel de ploegmaats als het management. Ik ben dan ook blij met deze verlenging.”