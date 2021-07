Pauwels Sauzen-Bingoal haalt Richard Groenendaal binnen als ploegleider

Richard Groenendaal volgt Gianni Meersman op als ploegleider bij Pauwels Sauzen-Bingoal. “Met Richard halen we bijzonder veel ervaring en crosskennis in huis”, zegt teammanager Jurgen Mettepenningen. Vanaf 1 september neemt Richard Groenendaal de taak van ploegleider van het mannenteam over.

Eind vorige maand wisselde Gianni Meersman Pauwels Sauzen-Bingoal in voor een nieuwe uitdaging op de weg bij Alpecin-Fenix. Mario De Clercq neemt sindsdien de honneurs waar bij Pauwels Sauzen-Bingoal, maar de drievoudige wereldkampioen blijft vooral een belangrijke pijler binnen de ploeg áchter de schermen. Vanaf 1 september neemt Richard Groenendaal de taak van ploegleider van het mannenteam over. Tom De Kort blijft als voorheen de dames coachen.

Groenendaal is uiteraard geen onbekende in de veldritwereld. De 49-jarige Nederlander behaalde tussen 1994 en 2005 maar liefst acht nationale titels, werd drie keer eindwinnaar van de Wereldbeker en schreef twee keer de Superprestige op zijn naam. Zijn opperste triomf behaalde hij in 2000, toen hij wereldkampioen werd in Sint-Michielsgestel.

Sturende en motiverende kracht

Na zijn carrière is Groenendaal altijd in het veldrijden gebleven. Naast een fulltime job bij Shimano was hij de voorbije winters aan de slag als analist op televisie. Teammanager Jurgen Mettepenningen over de nieuwste aanwinst: “Met Richard gaan we resoluut voor iemand die niet alleen persoonlijkheid en charisma heeft, maar ook bijzonder veel crosservaring.”

“De analyses die ik hem de voorbije twee jaar zag doen als studiogast, spraken me altijd enorm aan. Net als zijn coaching in het veld, enkele jaren terug als ploegleider. Daaruit bleek niet alleen heel veel kennis van zaken, maar ook veel gedrevenheid. Ik ben ervan overtuigd dat Richard, als sturende en motiverende kracht voor onze renners, een erg belangrijke rol kan spelen in ons team.”

Ook Groenendaal is erg tevreden na het zetten van de handtekeningen. “Deze ploeg bestaat al járen en timmert al die tijd aan de weg naar boven. Vooral de laatste jaren zag ik het niveau heel erg stijgen, maar ik denk en hoop dat ik met mijn komst daar nog een extra impuls aan kan geven. Het moet mijn doel zijn om het allerbeste te halen uit de ploeg als collectief en uit alle renners individueel.”