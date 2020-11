Pauwels Sauzen-Bingoal gaat werken met vaste coronatestdagen

Vanaf de cross in Kortrijk, van komende zaterdag, moet iedereen in het veldrijden een negatieve coronatest voorleggen, zowel renners, hun entourage als de jury en media. Telenet Baloise Lions komt met een eigen coronatestpost, concurrent Pauwels Sauzen-Bingoal doet het anders.

“Wij organiseren het anders dan Telenet Baloise Lions. Als je een coronatest doet op de dag van de cross, zorgt dat voor nerveus gedoe op die dag”, vertelt teammanager Jurgen Mettepenningen aan persagentschap Belga. “De renners moeten in rust kunnen toeleven naar een cross, je moet geen extra stressmomenten organiseren. Als je pas enkele uren voor de wedstrijd weet of jij en je entourage positief of negatief zijn, is dat volgens mij iets te laat.”

Pauwels Sauzen-Bingoal, de ploeg van onder anderen Laurens Sweeck, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout, heeft vaste testdagen in kaart gebracht met het oog op de crossen dit seizoen. “Op die dagen moeten de renners dan getest worden. Iedereen loopt langs bij zijn eigen dokter in de buurt. Op de wedstrijddag zelf zijn de renners dan op hun gemak. Er is genoeg tijd in de dagen vooraf om die test te laten afnemen.”

Aangepast protocol

Na een evaluatie van de eerste periode van het crossseizoen en rekening houdend met de huidige situatie rond het coronavirus, heeft de Belgische bond zijn protocol aangepast. Zowel renners, mecaniciens, begeleiders als juryleden, media en andere medewerkers moeten voorafgaand aan elke wedstrijd worden getest en dienen een negatieve PCR- of antigeentest voor te leggen. Het nieuwe protocol gaat in vanaf de X²O-manche in Kortrijk op 28 november.