Pauline Ferrand-Prevot blij met zege tegen Puck Pieterse: “Ze is zó getalenteerd”

Pauline Ferrand-Prevot pakte donderdagavond het goud in de Short Track-race van het Super WK in Glasgow. Het flashinterview na afloop onderbrak ze nog voor een knuffel met haar vriend Dylan van Baarle, maar daarna stond ze Eurosport nog wel uitgebreid te woord. “Het was een lange dag”, zei ze voor de camera van de sportzender.

“Het begon voor mij om 6.30 uur al”, vertelde de Française. “Ik wilde goed opwarmen om te eindigen met de Short Track-race. Je weet dat het heel pijnlijk wordt. Het is nu klaar en daar ben ik wel blij mee.”

“Het is altijd speciaal om een wereldtitel te pakken”, aldus Ferrand-Prevot, die vorig jaar ook al wist te winnen op de Short Track. “Je voelt dan wat meer stress als je een titel moet verdedigen. Ik heb genoten van mijn jaar in de regenboogtrui en wilde hem nu weer winnen. Ik was heel gefocust. Zeker met het oog op de wedstrijd van zaterdag (de Cross Country, red.). Als je het op donderdag goed doet, is dat ook goed voor zaterdag. Ik voel mij heel goed en kijk ernaar uit.”

Tot slot, had de 31-jarige renster het ook nog even over haar elf jaar jongere collega Puck Pieterse, die tweede werd op de Short Track. “Puck is zó getalenteerd. Ik ben blij om haar te verslaan vandaag.”

Lees ook: WK 2023: Ferrand-Prevot opnieuw wereldkampioen Short Track, zilver voor Pieterse