Paul Penhoët sprint naar winst in Tour du Finistère, Greg Van Avermaet vierde

De Tour du Finistère 2023 is op naam gekomen van Paul Penhoët. De Fransman van Groupama-FDJ was de snelste in de sprint van een beperkte groep, voor twee landgenoten én Greg Van Avermaet.

Het parcours van de Tour du Finistère was niet veranderd ten opzichte van een jaar geleden. Er werd dus weer gestart in Saint-Évarzec en gefinisht in Quimper. Onderweg moesten de nodige korte hellingen bedwongen worden en het finalerondje, dat vier keer afgelegd moest worden, eindigde op de Côte de Meilh Stang Vihan (0,7 km aan 6,2%). Vorig jaar beschikte Julien Simon hier over de beste punch.

Vijf aanvallers

Het duurde niet lang voordat de vlucht van de dag ontstond. Na slechts enkele kilometers kregen Calum Johnston (Caja Rural-Seguros RGA), Iker Ballarin Manso (Euskaltel-Euskadi), Carlos Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Matisse Julien (Ecoflo Chronos) en Axel Narbonne Zuccarelli (Nice Métropole Côte d’Azur) de zegen van het peloton. De vijf zouden een voorsprong vergaren van ruim drie minuten.

Op zo’n veertig kilometer van de streep was het einde verhaal voor de vijf, en dus kon er in het peloton slag om slinger gedemarreerd worden. Laurence Pithie (Groupama-FDJ) reed nog enige tijd vooruit met Luca Van Boven (Bingoal WB), maar in de laatste tien kilometer waren de renners van Lotto Dstny het actiefst. Zij misten hun sprinter Milan Menten door ziekte, maar echt een kloofje slaan lukte niet.

Valpartij ontsiert de sprint

Stan Dewulf (A2GR Citroën) en Anthony Delaplace (Arkea-Samsic) hadden meer geluk. Meer nog, het zag er enige tijd naar uit dat zij met hun tweeën voor de zege zouden strijden. Echter had Groupama-FDJ nog wat mannetjes op overschot, om Paul Penhoët perfect naar de zege te piloteren.

In volle sprint zagen we echter nog een zware valpartij van onder andere Julien Simon. Penhoët ontsnapte, net als Greg Van Avermaet. De Belg eindigde als vierde en rijdt zo zijn beste uitslag van het jaar tot nu toe.