Jumbo-Visma klaar op transfermarkt na verlenging Paul Martens dinsdag 1 september 2020 om 13:58

Jumbo-Visma heeft de contractverlengingen van Pascal Eenkhoorn, Timo Roosen, Lennard Hofstede en Christoph Pfingsten bevestigd. Daarnaast verlengt Paul Martens – net als Maarten Wynants – met een half seizoen. Zo heeft de ploeg zijn selectie voor 2021 af. Taco van der Hoorn en Bert-Jan Lindeman maken daar geen deel meer van uit.

“Binnen deze ploeg kan ik mij stap voor stap ontwikkelen”, aldus Eenkhoorn. “Ik rijd een mooi programma. Het doel is en blijft om wedstrijden te winnen, zowel individueel als met het team. Ik ben heel blij dat ik ook de komende twee jaar bij deze Nederlandse, sfeervolle en hechte ploeg rijd.”

Ook Timo Roosen verlengt net als Eenkhoorn met twee jaar. “Dat ik ook de komende jaren bij Team Jumbo-Visma rijd, voelt erg fijn. Van beide kanten bevalt het goed en hopelijk kunnen we de stijgende lijn van de afgelopen jaren ook de komende periode doorzetten.” Roosen is ondertussen al zes jaar lid van het team.

Lennard Hofstede – ook hij verlengt tot eind 2022 – hoopt een stap te zetten in het bergop rijden. “Deze ploeg voelt aan als een hechte familie en de waarden van de ploeg komen overeen met mijn persoonlijkheid. In de komende jaren wil ik mezelf blijven ontwikkelen. Ik hoop onder meer een stap te zetten in het bergop rijden.”

Half jaar voor Martens en Wynants

Christoph Pfingsten, die sinds dit jaar deel uitmaakt van Jumbo-Visma, doet er één jaartje bij. Paul Martens en Maarten Wynants zullen in de eerste helft van 2021 voor het laatst te bewonderen als renner in het shirt van Team Jumbo-Visma. De twee anciens hangen volgend jaar hun koersfiets aan de wilgen. “Ik verheug me erop dat ik hopelijk nog twee keer de mooiste koersen zoals de Ardennenklassiekers en de Giro kan rijden”, zegt Martens. “Op deze manier kan ik de loopbaan die ik heb gehad op een mooie manier beëindigen.”

Maarten Wynants zal voor de laatste keer een rugnummer opspelden in Parijs-Roubaix in 2021. Daarna zal de routinier een rol gaan vervullen als ploegleider bij Team Jumbo-Visma. “Parijs-Roubaix wordt mijn laatste koers. Dat kon in principe door de nieuwe kalender ook dit jaar al in oktober, maar ik wil afscheid nemen na een normaal, volledig voorjaar. Na Parijs-Roubaix stap ik in de auto als ploegleider. Het is de bedoeling dat ik het vak leer bij de opleidingsploeg en daarna doorgroei.”