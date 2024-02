maandag 12 februari 2024 om 08:59

Paul Magnier (19) boekt ook in Tour of Oman sprintzege, een-tweetje Soudal Quick-Step

De 19-jarige Paul Magnier heeft zijn tweede zege van het seizoen beet. De kersverse prof was in de derde rit van de Tour of Oman, die door de hevige regenval in Oman flink was ingekort, de snelste in een sprint op een hellende aankomst. Zijn ploeggenoot Luke Lamperti werd tweede en neemt dankzij de bonificatieseconden de leiding over van Finn Fisher-Black. De derde plek in de daguitslag was voor Bryan Coquard.

De derde etappe van de Tour of Oman werd door de organisatie flink ingekort. De renners zouden maandag eigenlijk finishen op de flanken van Eastern Mountain, maar dit kon niet doorgaan door de slechte weersomstandigheden in Oman. In plaats daarvan koerste het peloton slechts 76 kilometer van Naseem Garden naar de finish in Al Bustan. De laatste kilometer liep nog wel vervelend omhoog, maar de rit leek zo plots wel meer op maat van de (sterke) sprinters.

Vier renners waren echter niet zinnens om het tot een massasprint te laten komen. Anton Palzer van BORA-hansgrohe ging vroeg in de rit op pad met David Delgado (Burgos-BH), Ariya Phounsavath (Roojai Insurance) en thuisrijder Mohammed Al-Wahibi (Cycle KOM). Het kwartet kreeg slechts iets meer dan een minuut voorsprong. Op 25 kilometer van het einde vond Palzer het niet snel genoeg gaan en begon hij aan een solo. Het was Soudal Quick-Step dat de achtervolging leidde.

Op naar een massasprint

Terwijl Delgado, Phounsavath en Al Wahibi terugzakten tot in het peloton, bleef Palzer bleef zich dapper verzetten. Maar toen ook UAE Emirates kwam helpen vooraan de meute, was het snel gedaan met het avontuur van de Duitser. Op vijftien kilometer van het einde werd hij weer ingelopen. Vervolgens probeerde Mundher Al-Hsan het nog even, maar op vijf kilometer van het einde was alles opnieuw bij elkaar en was het duidelijk dat we naar een sprint gingen.

Paul Magnier, die in januari ook al de Trofeo Ses Salines-Felanitx op zijn naam schreef, toonde zich in die sprint de snelste. En op de tweede plaats? Magniers ploeggenoot Luke Lamperti. De Amerikaan, die eveneens bezig aan zijn eerste profseizoen, neemt dankzij de bonificatieseconden ook de leiderstrui over van Finn-Fisher Black. In de daguitslag zien we Bryan Coquard op de derde plek. Fabio Jakobsen vinden we niet terug in de top-tien. Hij liet het al ver voor de streep lopen, op een stuk dat het vrij steil omhoog liep.