zondag 11 februari 2024 om 20:24

Slecht weer leidt tot inkorting derde rit Tour of Oman: geen finish op Eastern Mountain

De derde etappe van de Tour of Oman is door de organisatie ingekort. De renners zouden maandag eigenlijk finishen op de flanken van Eastern Mountain, maar dit kan niet doorgaan door de slechte weersomstandigheden in Oman.

Bij de start in het zonnige Al Sifah was er nog geen vuiltje aan de lucht en ook de rest van de etappe scheen de zon in Oman. Pas in het laatste uur van de tweede etappe trokken donkere wolken boven aankomstplaats Qurayyat, en de weg daarnaartoe werd het peloton geteisterd door zeer felle buien. Volgens lokale media ging het om zo’n 60 millimeter neerslag. Dit zorgde voor gevaarlijke taferelen.

De weersvoorspellingen voor de rit van maandag zijn niet veel beter en dus heeft de organisatie besloten om in te grijpen, om zo de veiligheid van de renners te waarborgen. De geplande finish op Eastern Mountain (4,6 km aan 8,5%) gaat niet door. In plaats daarvan koerst het peloton slechts 76 kilometer van Naseem Garden naar de finish in Al Bustan. De rit lijkt zo plots meer op maat van de (sterke) sprinters.

“We hebben zestien keer de Ronde van Qatar georganiseerd en ik heb in al die tijd nog nooit zoiets gezien in deze regio. In de AlUla Tour evenmin, en in de dertien edities van de Ronde van Oman hebben we nooit een druppel regen meegemaakt. We waren er dus niet echt op voorzien”, liet Deputy Cycling Director Pierre-Yves Thouault na de rit van zondag weten aan WielerFlits.

“We hebben in het verleden alleen maar de Ronde van Oman moeten stilleggen omdat het te warm was. De wegen zijn heel droog en het water kan nergens echt weg”, legt Thouault uit. “Normaal valt er zo’n 50 tot 100 millimeter regen per jaar in Oman, en nu krijgen we plots een even extreme lading op enkele uren tijd.”