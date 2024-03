maandag 18 maart 2024 om 09:51

Paul Lapeira boekt tweede zege op rij: “Onze kopman Sam Bennett zei dat hij niet op zijn best was”

Paul Lapeira heeft een droom weekend achter de rug. Zaterdag soleerde hij op indrukwekkende wijze naar de zege in de Classic Loire Atlantique (1.1), een dag triomfeerde hij dankzij een late uitval in Cholet Agglo Tour. In die laatste wedstrijd had Decathlon AG2R La Mondiale aanvankelijk andere plannen.

“Onze kopman Sam Bennett zei al snel tegen ons dat hij niet op zijn best was en dat we voor onszelf mochten koersen”, vertelt Lapeira na de Cholet Agglo Tour op de site van Decathlon AG2R La Mondiale. “Dus dat is wat we deden met Jordan Labrosse en Valentin Retailleau.”

Lapeira pakte de zege door in de slotkilometer op een aanval te reageren, zelf door te trekken en vervolgens nipt stand te houden tegenover het peloton. “Plaatsing was essentieel. Er was dit jaar een rondje minder, wat de koers nog nerveuzer maakte. Je moest echt voorin zitten. Daarin deed het team de hele dag geweldig werk. Met nog een kilometer te gaan, ging ik er vandoor. Ik voelde dat ik de benen had. De zege lag om de hoek, geweldig!”

Eerder dit seizoen eindigde de 23-jarige Lapeira ook al zevende in de Faun Drôme Classic (1.Pro) en negende in Trofeo Laigueglia (1.Pro).