zondag 17 maart 2024 om 17:00

Paul Lapeira heeft de smaak te pakken: Fransman wint ook Cholet Agglo Tour

Paul Lapeira is – een dag na zijn eerste profzege – opnieuw als eerste over de streep gekomen in een wielerkoers. De 23-jarige Fransman van Decathlon AG2R La Mondiale won na een late uitval de Cholet Agglo Tour. Alexis Renard werd tweede, Tom Van Asbroeck derde.

In Cholet, een gemeente in het Franse departement Maine-et-Loire, werd vandaag de 46ste editie van de Cholet Agglo Tour – beter bekend als de Cholet – Pays de la Loire – verreden. In deze Franse 1.1-eendagskoers ging de organisatie op zoek naar een opvolger van Laurence Pithie, die er dit jaar niet bij was om zijn titel te verdedigen. Maar niet getreurd: met Luca Mozzato, Sam Bennett, Andrea Vendrame, Lewis Askey en Tom Van Asbroeck stonden er heel wat interessante namen aan de start.

Kopgroep met onbekende namen

Deze renners konden zich opmaken voor een wedstrijd van net iets meer dan tweehonderd kilometer, over geaccidenteerde wegen. De finale bestond uit meerdere lokale ronden in een rond finishplaats Cholet. Zeven renners konden zich niet bedwingen bij de start en sprongen dan ook weg uit het peloton. Een kopgroep met louter onbekende namen was geboren, met Sil Van Daele, Iker Mintegi, Martí Márquez, Declan Irvine, Artus Jaladeau, Kévin Avoine en Victor Grue Enggaard.

Deze zeven aanvallers wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van om en nabij de drie minuten, maar tot de finish zouden ze het niet uitzingen. Door het werk van met name Arkéa-B&B Hotels en Cofidis werden de koplopers ruim voor de streep bij de lurven gegrepen. Van een voltallig peloton was inmiddels ook geen sprake meer. Door het vele klimwerk stond de deur van achteren open, en gingen de pure sprinters en mindere lieden overboord.

Paul Lapeira wint opnieuw na attractieve finale

Eenmaal op de lokale ronde in en rond Cholet spatte de koers volledig uiteen, en zagen we de ene na de andere demarrage. Het leek alleen geen zoden aan de dijk te zetten, tot een groep van zeven renners zich wist af te scheiden. Anthony Perez, Axel Mariault, Paul Lapeira, Valentin Retailleau, Clément Venturini, Léandre Lozouet en Alexandre Delettre vonden elkaar in hun aanvalsdrang en wisten een mooie voorsprong bijeen te fietsen.

Deze zeven renners begonnen met voorsprong aan de laatste ronde van acht kilometer, maar de achtervolgende groep had de koplopers nog altijd in het vizier. Sterker, Perez en co werden enkele kilometers later dan toch weer in de kraag gevat. Een sprint leek zich aan te dienen, maar Askey had andere plannen. De Brit van Groupama-FDJ gooide op een laatste steile helling zijn kaarten op tafel, en trok daarna door in de afdaling.

Twee op twee voor Lapeira

Askey wist de boel zo weer op een lint te trekken, maar echt wegrijden wist hij ook niet te doen. Sprinten geblazen? Nee, want het moment van Paul Lapeira moest nog komen. De 23-jarige Fransman van Decathlon AG2R La Mondiale won zaterdag al op knappe wijze de Classic Loire Atlantique en wist ook vandaag met een indrukwekkende flits weg te knallen van de concurrentie.

Lapeira koos op een slim moment voor een late uitval, wist de enige nog overgebleven renner aan zijn wiel van zich af te schudden en op de oplopende aankomststrook uit de greep te blijven van de opkomende sprinters. De Fransman had in de laatste meters alle tijd om het zegegebaar te maken, en zijn tweede profoverwinning in twee dagen tijd te vieren.

🚴🇫🇷 | In Cholet gaat Paul Lapeira met de zege aan de haal! 😱 Een dag na zijn eerste profzege is de tweede al binnen, wat een weekend voor de 23-jarige Fransman! 🇫🇷💯 #CholetAggloTour 📺 Koers kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/Sa4NuhCzHZ — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 17, 2024

De sprint van de achtervolgers werd gewonnen door de voor Cofidis uitkomende Alexis Renard. Tom Van Asbroeck (3e) – zaterdag al tweede in de Classic Loire Atlantique – mocht ook nu weer plaatsnemen op het podium.