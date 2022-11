Paul Herygers pleit voor gekleurde banden in het veldrijden

Veldrijders kunnen in de cross verschillende banden gebruiken, afhankelijk van de weersomstandigheden en de staat van het parcours. Het is voor veldritliefhebbers echter niet evident om met het blote oog te zien of een renner nu op bijvoorbeeld Grifo-banden of Rhino-banden rijdt.

Oud-crosser en co-commentator Paul Herygers pleit daarom ook voor gekleurde banden in het veldrijden. De wereldkampioen van Koksijde (in 1994) kijkt naar de Formule 1, waar men wel met een dergelijk systeem werkt. Daar is aan de hand van drie kleuren (rood is de zachte band, geel een mediumband en wit de harde band) snel te zien op welke banden de F1-coureurs rijden.

“Zo weet je meteen of ze voor andere banden hebben gekozen”

“Ik pleit daar ook echt voor in het veldrijden”, geeft Herygers aan in de Sporza-podcast De Tribune. “Geef de banden een kleurtje en dan kun je het verschil vanop afstand zien. Zo weet je meteen of ze voor andere banden hebben gekozen in de materiaalpost. Nu besteden de regisseurs er specifiek aandacht aan om te zien welke nopjes op de banden staan.”

In het veldrijden gebruiken crossers verschillende banden. De Grifo is een allroundprofiel of tractorbandprofiel, geschikt voor zand- en moddercrossen. De Rhino is dan weer een grof profiel voor zware moddercrossen of technische omlopen met veel draaien-en-keren. Verder hebben we nog de Pipistrello (weinig grip en geschikt voor droge grasomlopen), de Pipisquallo (voor droge parcoursen en bepaalde zandcrossen) en de Small Bird (komt uit het mountainbiken).