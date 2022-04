Patstelling tussen Fem van Empel en haar team Pauwels Sauzen-Bingoal

Fem van Empel wil vroegtijdig onder haar contract bij Pauwels Sauzen-Bingoal uit. “Ik had zo graag Parijs-Roubaix willen rijden.” Voor teammanager Jurgen Mettepenningen is een vertrek uitgesloten. “Maar met de samenwerking met Bingoal-Chevalmeire hebben we wel een degelijke oplossing uitgewerkt.”

De wegploegen staan in de rij voor Fem van Empel, het 19-jarige toptalent dat het voorbije crossseizoen al twee Wereldbekers bij de elite wist te winnen. Onder meer Jumbo-Visma toont interesse en die liefde is wederzijds. Alleen heeft Van Empel nog een contract tot eind dit jaar bij haar huidige team Pauwels Sauzen-Bingoal, zelfs nog met een optie op een jaar extra.

“Natuurlijk heb ik gevraagd of ik eerder weg kan”, doet Van Empel haar beklag in BN De Stem. “Dat gaat dus niet. Veel keuze heb ik niet. Ik zie deze zomer daarom maar als investering om volgende zomer te kunnen oogsten. Mijn programma wordt een mix van MTB-wedstrijden, kleinere wegkoersen en enkele gran fondo’s tussen de mannen. Qua afstand en intensiteit vergelijkbaar met het WorldTour-niveau bij de vrouwen. Kijken hoe ik daarop reageer.”

Ergernis

“Ik heb wel het gevoel dat mijn ontwikkeling wordt afgeremd, omdat andere meiden wel de mogelijkheid tot een mooi wegprogramma hebben. Shirin van Anrooij bijvoorbeeld doet vooraan mee in de grotere wegkoersen. In het veld rijdt ze niet harder dan ik. Ik begin me er meer en meer aan te ergeren dat ik die mogelijkheid niet heb. Want ik wil zo graag. Alleen kan ik het niet laten zien.”

Jurgen Mettepenningen, teammanager van Pauwels Sauzen-Bingoal, zit best verveeld met de uitspraken van een van zijn toprensters. En zegt dat aan elk verhaal twee kanten zijn. “Ik toon begrip voor haar situatie, maar we hebben de voorbije weken aan een oplossing gewerkt. We zijn een samenwerking aangegaan met het vrouwenteam Bingoal-Chevalmeire.”

Bingoal-Chevalmeire

“Op die manier kunnen onze rensters in de zomer – als ze willen – wel degelijk een aantrekkelijk wegprogramma rijden, ook WorldTour-wedstrijden. Denise Betsema bijvoorbeeld gaat daar gebruik van maken. Dat kan Fem ook.”

Een vroegtijdig vertrek is voor Mettepenningen echter niet aan de orde. “Kijk, er is een overeenkomst die Fem met haar volle verstand ondertekend heeft. Wij hebben haar kansen gegeven toen er nog niemand interesse voor haar had. Zij heeft die gegrepen en dat is helemaal haar verdienste, maar het mag wel niet vergeten worden. En belangrijker: er is ook nog zoiets als sponsorbelangen. Vanaf september is Van Empel belangrijk voor ons.”

Een patstelling, met andere woorden. Al wil Mettepenningen de zaken niet op de spits drijven. “Er is wat mij betreft geen sprake van een koude oorlog”, zegt hij. “Vorige week is er zelfs nog overleg geweest met haar ouders. Ik hoop dat ze gebruik maakt van de kans om in de zomer bij Bingoal-Chevalmeire te rijden. Maar een vroegtijdig vertrek? Nee, dat is onbespreekbaar.”