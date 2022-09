Patrick Lefevere dineert met Remco Evenepoel na geruchten over INEOS

Patrick Lefevere heeft op zijn Instagram-pagina een foto geplaatst waarop hij dineert met Remco Evenepoel en diens vader Patrick, die ook zijn manager is. De timing van het bericht is opvallend. Twee dagen geleden kwam namelijk nog naar buiten dat INEOS Grenadiers interesse had om de Belg per direct over te nemen.

Met het plaatsen van dit bericht op Instagram geeft Lefevere dus duidelijk het signaal af dat de verstandhouding met Evenepoel goed is en dat er van een transfer geen sprake is. Gisteren reageerde Lefevere ook al op het gerucht. Toen deed hij het het gerucht al af als ’te stom voor woorden.’

Evenepoel kende dit jaar een topseizoen door de Vuelta en het WK op de weg te winnen. De renner uit Schepdaal heeft nog een contract bij Quick-Step-Alpha Vinyl tot 2026. Bij een eventuele overname zou dus een flinke transfersom moeten worden betaald. Na het bericht van Lefevere lijkt dit gerucht echter uit de lucht.

