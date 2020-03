Patrick Lefevere: “Coronacrisis kostte ons nu al 500.000 euro” woensdag 25 maart 2020 om 20:55

Patrick Lefevere verwacht niet dat de wielerteams dit seizoen nog drie grote rondes van drie weken gaan rijden. De teammanager van Deceuninck-Quick Step vertelde dat in een gesprek met HLN over de gevolgen van de coronacrisis.

Zijn ploeg heeft het financieel zwaar te verduren. “We besparen natuurlijk op bepaalde vlakken. Diesel, hotels,… Anderzijds zijn er amper inkomsten”, stelt hij vast. “Het kostte ons nu al 500.000 euro”, geeft hij toe.

Lefevere steunt het idee van Brian Cookson om alle drie de grote rondes met een week in te korten. “Waarom moeten die drie rondes nog drie weken zijn?”, vraagt hij zich af. Daarnaast heeft hij nog enkele ideeën voor de herinrichting van de kalender. “Kunnen we misschien de Waalse klassiekers programmeren in de week voor het WK, nu de Olympische Spelen toch afgelast zijn? Voor jongens die het WK niet rijden, zouden we de Vlaamse klassiekers misschien na het WK kunnen afwerken.”

Over het mogelijke doorgaan van de Tour de France is hij sceptisch. “Ik zie het zwart in. Ik ben een optimist, maar ik weet niet of ze het kunnen verantwoorden om de Ronde van Frankrijk te rijden. Wat met het publiek? Wie mag er binnen in Frankrijk en wie niet?”, vraagt hij zich af. “Ik kan me niet voorstellen dat iemand begin juli met een toverstokje zwaait en de coronacrisis plots opgelost is. Laat ons dus verstandig zijn.”