Patrick Lefevere: “Voor Wout was Deceuninck-Quick Step de eerste keuze” zaterdag 5 september 2020 om 13:23

Wout van Aert rijgt op dit moment de successen aaneen in het tenue van Jumbo-Visma, maar het had niet veel gescheeld of de alleskunner had in het blauw van Deceuninck-Quick Step gekoerst. Volgens Patrick Lefevere was zijn ploeg de eerste keuze voor Van Aert eind 2018.

Lefevere sluit zich aan bij alle lof voor Van Aert, schrijft hij in zijn column in Het Nieuwsblad. “Het is ongezien wat hij presteert. Ik denk af en toe terug aan een gesprek dat ik eind 2018 had met Wout. Hij had toen net zijn contract verbroken bij Veranda’s Willems-Crelan en samen met zijn manager Jef Van den Bosch hebben we gesproken over een transfer naar onze ploeg. Voor Wout was Deceuninck-Quick Step op dat moment de eerste keuze.”

Alleen wilde de teammanager zwart op wit hebben dat de drievoudige wereldkampioen veldrijden een vrije renner was. “Dat konden Wout en zijn management op dat moment niet. Daarop is het min of meer afgesprongen. Ik had geen zin om nog eens de grote boeman van het internationale wielrennen te zijn. Jumbo-Visma heeft het wel aangedurfd en tot mijn verbazing maakte de UCI geen bezwaar.”

Dat hij toen al het potentieel zag van Van Aert, schrijft Lefevere verder in zijn wekelijkse column. “Met zijn connecties bij Vastgoedservice had Wilfried Peeters er mij vaak op gewezen. Maar in interviews met Van Aert las ik ook: ‘Laat mij maar een crosserke blijven.’ Nooit had ik gedacht dat Wout zo goed zou worden als hij nu is. Wie het omgekeerde beweert, levert een diploma af als praatjesmaker.”