Patrick Lefevere over Wout van Aert: “Hoeveel pech kan je hebben…”

Patrick Lefevere is in zijn wekelijke column ingegaan op de absentie van Wout van Aert op het Belgisch kampioenschap wielrennen zondag. De uittredende kampioen van Jumbo-Visma heeft zijn knie gestoten en wil richting de Tour de France geen risico nemen. “Hoeveel pech kan je hebben?”, vraagt Lefevere zich af.

“De grote afwezige zondag is natuurlijk Wout van Aert, die op stage in Tignes met zijn knie tegen zijn stuur heeft gestoten“, schrijft de ploegbaas van Quick-Step-Alpha Vinyl in Het Nieuwsblad. “Hoeveel pech kan je hebben… Ik ga niet beweren dat het niet is gebeurd, maar als Jumbo-Visma zijn kopmannen voor de Tour liever weg houdt van de kampioenschappen, zeg dat dan ook met zoveel woorden. Of is het toeval dat Primož Roglič ook niet mee doet in Slovenië?”

Geen kleine kampioenen

Het BK van zondag in Middelkerke is vlak en Quick-Step-Alpha Vinyl huisvest geen favoriet, volgens Lefevere. “Amper tweehonderd kilometer. Uiteraard niet in het voordeel van onze ploeg, die zonder sprinter start. Ik lees links en rechts dat Remco Evenepoel het maar moet doen zoals in Gullegem Koerse, maar met permissie: dat is complete nonsens. Tussen het peloton dat daar aan de start stond en dat van het BK is geen vergelijking mogelijk. […] Op het BK ligt het soortelijk gewicht van het peloton tien keer hoger.”

“Om positief te eindigen: ondanks het parcours, ondanks de scheef getrokken krachtsverhoudingen en ondanks de afwezigheid van Van Aert gaan we toch een goeie koers zien en een verdiende winnaar krijgen”, gaat Lefevere verder. “In de tijd van Ludovic Capelle had je nog kleine kampioenen, vandaag niet meer. Niemand moet Dries De Bondt zo noemen, want die jongen heeft genoeg getoond dat hij met de fiets kan rijden. Wie zondag wint, mag zich voor eeuwig Belgisch kampioen noemen. En zal zich daar nooit voor moeten schamen.”