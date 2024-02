donderdag 8 februari 2024 om 16:36

Patrick Lefevere over Remco Evenepoel: “Hij wilde eerst zowel de Giro als Tour doen om de druk af te houden”

Remco Evenepoel zal in 2024 zijn debuut maken in de Tour de France, maar zijn aanvankelijke plan was om óók de Giro d’Italia te rijden. Dat heeft Patrick Lefevere verteld in de podcast De Rode Lantaarn. De teammanager van Soudal Quick-Step ging daar ook nog in op de uiteindelijk afgeketste fusie tussen zijn eigen ploeg en het toenmalige Jumbo-Visma.

Op de mediadag van Soudal Quick-Step, half januari, zei Evenepoel dat hij het al ‘geweldig’ zou vinden als hij een ritzege zou pakken in zijn eerste Tour. Lefevere haalde die voorzichtigheid destijds onderuit door te zeggen dat Evenepoel ook voor een klassement zal gaan. De teammanager begrijpt de behoedzaamheid van zijn renner echter maar al te goed, want de druk is groot. Evenepoels aanvankelijke wens om de Giro te rijden, had ook te maken met het afhouden van die druk, volgens Lefevere.

“Hij (Evenepoel, red.) behoedt zichzelf een beetje voor een te grote mond op te zetten en het dan niet waar kunnen maken”, klinkt het. “Zijn eerste idee was om Giro en Tour te doen. Onze trainer heeft dat uit zijn hoofd gepraat, zelf heb ik wijselijk gezwegen. Of hij de Giro wilde doen vanwege de tijdritten? Ik denk ook vanwege het afhouden van de druk. Het uitgangspunt, podium rijden in de Ronde van Italië, neemt een bepaalde druk weg. Die gaat er nu meer zijn. Als hij de Giro had gereden, was er toch een klein beetje drukvermindering.”

Fusieplannen

Lefevere vertelde ook over de fusieplannen van Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step die vorig jaar een tijdlang het nieuws beheersten. “Twee heel rijke mensen, Robert van der Wallen en Zdenek Bakala (geldschieters van respectievelijk Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step, red.), wilden the dream team for the next ten years creëren. Ze zagen het als een uitdaging om een ploeg te creëren die op alle fronten zou winnen. Ik vond het redelijk onwezenlijk om het voor 2024 al te realiseren, en ook 2025 zou moeilijk geweest zijn. Maar zij zagen geen obstakels. Al verwijt ik hun zeker niet alles, voor de duidelijkheid.”

Het lijkt erop dat Lefevere, die een rol als adviseur zou krijgen, de fusieplannen vanaf het begin al niet zag zitten. “Dat is niet waar, maar ik wist dat het een bloedbad zou worden. En ik ben een mens tussen mijn mensen. Er zouden mensen de dupe van worden, ook renners. De enige oplossing was – en ik bedoel dat niet denigrerend – een B-team in stand houden. Dat heb ik ook geopperd, maar dat was een van de laatste ideeën. Uiteindelijk is het niet doorgegaan. Waarom niet? Dat moet je niet aan mij vragen, maar het is niet geklapt langs Belgische kant.”