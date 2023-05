Patrick Lefevere over pech van Jumbo-Visma: “Ik leef met ze mee”

Het is een zeer belangrijke dag voor Patrick Lefevere en Soudal Quick-Step. Zaterdag begint de Belgische ploeg en vooral Remco Evenepoel aan de Giro d’Italia. Dat doen ze op dit moment nog ongeschonden, in tegenstelling tot grote concurrent Jumbo-Visma. “Ik leef met ze mee”, aldus Lefevere.

In zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad vertelt Lefevere over de pech van zijn Nederlandse concurrenten. “Ik leef mee met Jumbo-Visma: eerst de Covid-gevallen en dan ook nog een aanrijding op training. Ondertussen hebben ze vijf renners van hun originele Giro-ploeg moeten vervangen. Wij hebben het vorig jaar in de Tour meegemaakt. We hadden achttien positieve gevallen. Geen enkele renner, maar binnen de staf was de ravage enorm. Zelfs de buschauffeur moesten we toen vervangen.”

Covid buiten houden

“Onze ploeg voor de Giro blijft voorlopig gespaard. Vooraf is iedereen – ook ik – uitgebreid getest. Op Covid, griep en RSV. We hebben een simpel protocol: voor afreis post iedereen een foto van de drievoudige negatieve test in de groep van de ploeg, met daarbij een uurwerk of telefoon waarop de datum en een tijdsaanduiding te zien is”, geeft de manager mee.

“We proberen ondertussen op alle mogelijke manieren het virus buiten te houden. Simpel is dat niet, want ik heb de voorbije dagen niet meteen doorgebracht in quarantaine”, besloot Lefevere.