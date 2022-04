Patrick Lefevere over monumenten in het najaar: “Persoonlijk hoeft dat voor mij niet”

UCI-baas David Lappartient speelt met het idee om de WorldTour-kalender dermate te hervormen, dat hij zich afvraagt of de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix niet beter in het najaar kunnen plaatsvinden. Als seizoensafsluiter, zelfs. Quick-Step-Alpha Vinyl-manager Patrick Lefevere ziet niets in het idee. “Laat hem dan eerst maar eens wedstrijden van de kalender halen”, vertelt de flamboyante Belg aan WielerFlits.

Door de coronapandemie kon Parijs-Roubaix vorig jaar niet doorgaan op de traditionele datum in het tweede weekend van april. “Noodgedwongen werd er een plek op de kalender in het najaar gevonden”, vertelt Lappartient aan dit medium. “Die verplaatsing naar 3 oktober heeft de wedstrijd niet minder aantrekkelijk gemaakt.”

“Integendeel, dit was een van de meest heroïsche edities van l’Enfer du Nord uit de geschiedenis. Ik heb hierover met organisator ASO gesproken. Zij gaven aan dat er voorheen nooit enige overweging zou zijn geweest om de datum van Parijs-Roubaix te veranderen. Nu staan ze daar heel anders in. Richting de toekomst schept dat veel meer mogelijkheden.”

Lefevere: “Eerst snijden in de kalender”

Quick-Step-Alpha Vinyl organiseerde donderdagnamiddag een persconferentie en daar vroegen we Lefevere meteen naar dit idee. “Iedereen weet dat ik een old fashioned guy ben, dus ik zou het niet veranderen”, lacht de teammanager. “Misschien waren de twee covid-seizoen een beetje speciaal. Maar als hij dat doet, moet Lappartient eerst gaan snijden in de kalender.”

“In augustus, september en het begin van oktober zijn zó veel wedstrijden. Het is haast onmogelijk om alle koersen te rijden. Iedereen weet dat het seizoen min of meer in januari begint. Van Omloop Het Nieuwsblad naar Luik-Bastenaken-Luik is het eerste deel, dan werkt iedereen toe naar de Tour de France en het derde deel is mooi met onder meer het WK en de Ronde van Lombardije.”

Voor Lefevere hoeft dat niet te veranderen; hij benadrukt dat het zijn persoonlijke mening is. “Ik ben juist blij dat beide koersen nu weer in het voorjaar zijn. We zijn dit gewend, hier trainen we als gekken voor in de winter. Iedereen is altijd nerveus om aan de eerste koers te beginnen. Iedereen plant hoogtestages en alle ploegen rekenen al jaren uit hoe ze hun renners het beste in vorm kunnen krijgen in bepaalde periodes. Dat vergt opofferingen.”

“Als de klassiekerperiode er eenmaal opzit, dan denk ik dat heel het peloton blij is dat ze even geen druk hebben. Mentaal gezien is die rust ook welkom. Ik denk dat iedereen juist blij is dat deze twee monumenten nu weer in het voorjaar zijn.”