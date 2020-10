Patrick Lefevere over declassering Sam Bennett: “Wat een bullshit”

Deceuninck-Quick-Step leek vandaag zijn honderdste ritzege in een grote ronde te boeken, maar Sam Bennett werd door de juryleden van de Vuelta a España gedeclasseerd. Teammanager Patrick Lefevere heeft een duidelijke mening over de declassering. “Wat een bullshit”, spuwt Lefevere zijn gal op Twitter.

Na afloop reed Bennett naar een nabijgelegen tent voor het flashinterview met de winnaar, maar de jury was intussen al aan het kijken naar de televisiebeelden. In de laatste kilometer was duidelijk te zien dat Bennett twee keer een fikse schouderduw uitdeelde aan een concullega.

De juryleden kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat het gedrag van Bennett ongeoorloofd was en dus werd de snelle man gedeclasseerd. Ackermann schoof zo een plekje op en mocht op het podium de bloemen in ontvangst nemen. Lefevere kan zich niet vinden in de beslissing van de jury, zo bleek na afloop.

“Wat een bullshit. Hij (Bennett, red.) zat in zijn lead out-treintje en een renner van Trek-Segafredo wilde hem uit dat treintje krijgen. Maar we weten al heel erg lang dat de VAR incompetent is. Een lead-out moet worden gerespecteerd en Bennett verdedigde zijn lijn.”

Deceuninck-Quick-Step neemt zijn renner in bescherming en houdt vol dat Bennett zijn positie verdedigde.

What a bullshit😡. He was in he’s lead out and the @trek rider want to pull him out of it. But we know already a longtime the incompetence of the @Uci var safety first — Patrick Lefevere (@PatLefevere) October 29, 2020

A lead out has to be respected and @Sammmy_Be defended his line — Patrick Lefevere (@PatLefevere) October 29, 2020

I reply as well as you mention @TrekSegafredo rider. To be clear first he was put off Ackerman wheel by your lead out, then Bennet try to put him down two times in a totally incorrect and useless way. Tv images are clear enough. No VAR needed at all https://t.co/kDsLhGKk1v — Luca Guercilena (@l_guercilena) October 29, 2020