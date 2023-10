zaterdag 7 oktober 2023 om 08:25

Patrick Lefevere: “Niemand binnen Soudal Quick-Step is al aan het uitbollen”

Geen analyse over het uiteenvallen van de fusie tussen zijn ploeg Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma in de wekelijkse column van Patrick Lefevere in Het Nieuwsblad. Lefevere stelt vooral vast dat, ondanks de onzekerheid die binnen de ploeg heerste, men altijd is blijven presteren.

“De voorbije week heb ik vastgesteld dat niemand binnen Soudal Quick-Step aan het uitbollen is”, aldus Lefevere. “Wat Ilan van Wilder klaarspeelde in de Tre Valli Varesine was ronduit straf. Wegrijden van renners met die renommée is weinig coureurs gegeven. De top vijf spreekt voor zich. Vijf: Tadej Pogacar. Vier: Primoz Roglic. Drie: Alexandr Vlasov. Twee: Richard Carapaz. Eén: Ilan van Wilder. Dat zegt alles over hoe hoog we die prestatie moeten inschatten.”

Andrea Bagioli won dan weer die andere Italiaanse najaarskoers. “Ik heb genoten van zijn overwinning in de Gran Piemonte. Andrea verlaat onze ploeg voor Lidl-Trek en dat is een fenomeen dat ik vaker heb vastgesteld: renners die vertrekken zijn vaak bevrijd van alle druk die ze zichzelf opleggen. Andrea heeft drie koersen gewonnen in de laatste drie maanden. Hij is zonder meer een goeie renner en op zijn vierentwintigste nog altijd een groot talent, maar ik mag zeggen dat hij met tamelijk wat adelbrieven bij onze ploeg is gekomen. Zeker ook met een stevig loon dat hij niet altijd gerechtvaardigd heeft.”

Soudal Quick-Step had dus helemaal geen minder jaar, zoals hier en daar wordt beweerd, vindt Lefevere. “Ik rond ik graag af met een paar statistieken: achtenvijftig overwinningen, waaronder een wereldtitel en een monument. Ritzeges in de drie grote rondes. Op de WorldTour-ranking staan we op plaats drie na UAE Emirates en Jumbo-Visma, met een budget waarmee je in de World Tour géén podium haalt. Ons seizoen is meer dan geslaagd en dan moet Lombardije nog beginnen.”