zaterdag 16 september 2023 om 09:24

Patrick Lefevere na gesprek met Patrick en Remco Evenepoel: “INEOS is een afgesloten hoofdstuk”

Patrick Lefevere heeft een gesprek gehad met Remco Evenepoel en zijn vader. De Belgische manager geeft aan dat er plooien zijn gladgestreken en dat ze beginnen aan een nieuw hoofdstuk. “Team INEOS is een afgesloten hoofdstuk, dat er eigenlijk nooit een is geweest”, laat Lefevere optekenen in zijn column in Het Nieuwsblad.

“Remco is een sterke, stoere gast, maar natuurlijk hebben de extra-sportieve verhalen ook hun rol gespeeld (n.a.l. van zijn mindere dag in de Vuelta, red.). De storm van de voorbije maanden was er een in een glas water, maar de media hebben die opgeblazen tot ongeziene proporties. Remco zegt van niet, maar ergens zal ook dat energie hebben gekost. De timing – vlak voor het WK – was in ieder geval hoogst ongelukkig.”

Lefevere heeft het natuurlijk over de commotie over het contract van Evenepoel. Zowel Lefevere zelf als mensen uit de entourage van Evenepoel geraakten daar op een gegeven moment niet over uitgepraat. “Tot spijt van wie het benijdt: ik heb een goed gesprek gehad afgelopen week in de Vuelta, met Remco én met zijn vader. De inhoud blijft tussen ons, maar er is veel uitgeklaard. We kijken opnieuw vooruit en laten alle commotie en vooral miscommunicatie achter ons. Team INEOS is een afgesloten hoofdstuk, dat er eigenlijk nooit een is geweest.”

Lefevere: “Remco is een baasje, maar slim genoeg om te luisteren naar de juiste mensen”

Verder heeft de manager van Soudal Quick-Step gereageerd op de kritiek van Johan Bruyneel, die het niet eens was met de koerstactiek van Evenepoel. “Vorig weekend was het inderdaad misschien teveel van het goeie dat Remco twee dagen na elkaar aan aanviel, maar Johan knoopt daar veel te grote conclusies aan vast.”

“Remco die de baas is in een ploeg waar de ploegleiders te onervaren zijn om hem terug te fluiten? Echt niet. Dan vraag ik mij af: hoeveel ervaring had Johan toen Lance Armstrong zijn eerste Tour won? Geen enkele, dacht ik. En was Johan nu de baas bij US Postal of was dat vooral Lance? Grote kampioenen zijn grote persoonlijkheden die de omgeving naar hun hand zetten. Waarom heeft Eddy Merckx ooit Lomme Driessens laten vervangen door Bob Lelangue? Om vaker zijn eigen zin te kunnen doen natuurlijk. (…) Remco is een baasje, maar slim genoeg om te luisteren naar de juiste mensen”, besloot Lefevere.