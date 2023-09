vrijdag 15 september 2023 om 13:49

Lefevere: “Als Evenepoel naar de Tour wil, zullen we de doelen toch wat moeten bijsturen”

Ondanks zijn ineenstorting in de Vuelta-etappe naar de Col du Tourmalet, is het plan nog altijd om Remco Evenepoel in 2024 de Tour de France te laten rijden. Dat vertelt ploegbaas Patrick Lefevere aan Sporza. Wel moet in aanloop naar de Tour wat aangepast worden. “We zullen hem wat moeten afremmen”, stelt Lefevere.

“Hij heeft natuurlijk wel zijn karakter”, voegt hij daar nog aan toe. “We hadden misschien dit jaar al wat meer moeten selecteren. […] Als hij naar de Tour de France wil, zullen we de doelen toch wat moeten bijsturen. Hij mag van mij na de Vuelta stoppen, maar hij koerst zo graag. En van Madrid tot het begin van volgend seizoen, dat is nog zes maanden. Dat is wat te lang, denk ik.”

Dus wordt ook uitgekeken naar de komende weken, want voor Evenepoel staat ook nog de Ronde van Lombardije te wachten. Mogelijk voegt hij nog wat koersen toe in de tussentijd. “De koersen die je nog rijdt tussen Madrid en Lombardije, daarin moet je zien hoe je je voelt en dan kijken of je voor je kansen kan gaan. Met die mentaliteit moet je daar starten”, is het advies van Lefevere.

De Tour de France in 2024 is nog altijd op het programma van Evenepoel. “Dit was een offday die iedereen kan hebben, daarom hoeft het programma niet veranderd te worden. En Landa bewijst dat hij geen verkeerde aankoop is”, lacht Lefevere. “Ik denk dat er zeker genoeg concurrentie is binnen de ploeg. Uiteindelijk gaat het om acht coureurs. We gaan tien kandidaten minimaal hebben, denk ik. Ik maak mij geen zorgen, maar plan-B is wel nodig. Iemand kan vallen, ziek worden…”

‘Hij was mentaal een beetje gespannen’

Lefevere sprak ook nog kort over de veerkracht die de Belgische kampioen toonde door na zijn offday nog drie etappes en de bergtrui te winnen. “Hij is ook maar een mens, hé. Al de opofferingen die hij maakt, zo ben ik er in mijn hele carrière nog geen twee tegengekomen. Die dag naar de Tourmalet, toen is het elastiek even gesprongen. […] Hij zal het zelf niet toegeven, maar hij was mentaal wel een beetje gespannen.”

Overigens was de ploegbaas vorige week zelf komen polsen bij de kopman hoe het ging na zijn ineenstorting. “Ik wilde er ook zijn als het even slecht gaat. Daar heb ik met hem over gesproken. Hij wist niet wat er scheelde, maar ik wel”, gaf Lefevere nog mee.