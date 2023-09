maandag 11 september 2023 om 17:18

Bruyneel kritisch op koersgedrag Evenepoel: “Ik vraag me af wie deze beslissingen neemt”

Nu Remco Evenepoel is uitgeschakeld voor een goede eindklassering in de Vuelta a España, jaagt hij als rittenkaper op de bergtrui en dagzeges. Dit resulteerde zaterdag al in een imponerende zege in de tweede Pyreneeënrit en Evenepoel was ook zondag weer in de aanval. “Dat was geen goed idee”, is Johan Bruyneel kritisch in de populaire wielerpodcast The Move.

Evenepoel ging zondag – een dag na zijn indrukwekkende raid op weg naar Larra-Belagua – weer in de aanval. “Zaterdag was dat wél een goed idee. De beklimmingen waren lastig genoeg om iedereen te lossen. Maar gisteren was het geen goed idee. Evenepoel is geen robot, geen Superman. Hij was erg vermoeid na die indrukwekkende prestatie van zaterdag, wat trouwens erg indrukwekkend was. Maar dat kunstje dan zomaar herhalen? Zo werkt het niet op het hoogste niveau. Zelfs niet als je Evenepoel heet.”

“Ik zou het niet per se naïef noemen, maar het was wel een fout. Het was niet slim. Het was rit vijftien in een grote ronde, niet zomaar een eendagswedstrijd”, aldus Bruyneel, die vervolgens niet mals is voor de ploegleiding van Soudal Quick-Step. “Ik vraag me af wie deze beslissingen neemt. Is het Remco zelf? Of iemand vanuit de ploegleiding? Is het advies vanuit de volgwagen wel juist? Het is de taak van de staf om zo’n geweldig getalenteerde renner in toom te houden. Om hem dan helemaal los te laten wanneer het er écht toe doet.”

Geen sterke man boven Evenepoel

Bruyneel kijkt met een scherpe blik naar het functioneren van de twee ploegleiders bij Soudal Quick-Step in deze Vuelta, ex-renners Klaas Lodewyck en Iljo Keisse. “Zij hebben in hun loopbaan niet de ervaring opgedaan hoe je een grote ronde moet aanpakken, wanneer je een klassementsman in je ploeg hebt. Daardoor voelen zij niet wat Remco voelt. Het team is bezig om renners aan te trekken die Evenepoel kunnen bijstaan in de klimtrein. Maar misschien moeten ze bij de ploeg ook mensen rekruteren die hem van beter advies kunnen voorzien.”

De gewezen meesterstrateeg van U.S. Postal ziet momenteel geen sterke man boven Evenepoel, iemand die de sportieve lijnen kan uitzetten. “Remco rijdt voor een team. Een team dat hem betaalt, een structuur uitzet en ook een kapitein aan boord heeft die de moeilijke beslissingen neemt. Dat zou de sportdirecteur moeten zijn, maar ik denk dat het in dit geval Remco zelf is.”

Strijd aangaan met de toppers

Hoe zou Bruyneel het de komende dagen dan aanpakken in de Ronde van Spanje? De oud-renner heeft een duidelijke visie. Als het aan Bruyneel ligt, springt Evenepoel niet meer mee met een vroege vlucht. “Dat draagt niets bij. Waar hij wél de focus op moet leggen, is rit zeventien. De etappe naar de Angliru. Dáár moet hij de strijd aangaan met de grote mannen en Sepp Kuss, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard proberen te verslaan. Dat zou goed zijn voor het zelfvertrouwen. Dát zou nog iets toevoegen aan zijn Vuelta.”