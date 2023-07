Mikel Landa over interesse van Soudal Quick-Step: “Dat is mooi, waarom niet?

Is Mikel Landa op weg naar Soudal Quick-Step? Teammanager Patrick Lefevere heeft in zijn column voor Het Nieuwsblad aangegeven dat hij in gesprek is met de Spaanse klimmer. Landa zelf is gecharmeerd van de interesse. “Het is fijn dat zo’n ploeg interesse heeft”, klinkt het in gesprek met Sporza.

De 33-jarige Landa komt nu nog uit voor Bahrain Victorious, maar is einde contract bij zijn huidige werkgever en Lefevere hengelt naar de diensten van de ervaren ronderenner. De teammanager van Soudal Quick-Step ziet in Landa een ideale versterking voor de klimtrein van Remco Evenepoel.

In dienst van Evenepoel? “Ik kan hem helpen”

“Ik focus me eerst op de Tour de France. Dat is iets voor mijn manager. Het is wel mooi dat een dergelijke ploeg interesse heeft. Waarom niet? Ik zie mezelf wel als helper van Remco Evenepoel. Ik kan hem helpen. Ik hou van zijn koersstijl en zijn karakter. Waarom niet?”, draait Landa zeker niet om de hete brij heen.

Landa werd in zijn carrière al twee keer derde in de Giro d’Italia (in 2015 en 2022) en twee keer vierde in de Tour de France. De sierlijke klimmer schoot dit seizoen uit de startblokken met goede klasseringen in onder meer de Ruta del Sol (2e), Ronde van Catalonië (5e), Ronde van het Baskenland (2e) en de Waalse Pijl (3e), maar in de Tour kwam Landa niet in het stuk voor.