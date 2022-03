Patrick Lefevere kritisch over nabootsing Strade Bianche

Quick-Step-Alpha Vinyl staat zaterdag met sterkhouders als Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen aan de start van de Strade Bianche. De wedstrijd over de ‘witte wegen’ van Toscane bevalt ploegmanager Patrick Lefevere, maar hij stoort zich wel aan het kopieergedrag van andere koersorganisatoren. Zij sturen de renners ook steeds vaker over onverharde paden. “Organiseer dan een mountainbikekoers”, zegt de West-Vlaming in gesprek met VTM.

Lefevere geeft als voorbeeld de gravelstrook in de derde etappe van de Ronde van Valencia, waar Remco Evenepoel de leiderstrui verloor aan Aleksandr Vlasov. “Misschien moest Evenepoel daar door de afstand ook gelost hebben, maar ik vind niet dat dat thuishoort in het wegwielrennen”, oordeelt de West-Vlaming. “Naar omhoog rijden met een versnelling van 32-30, dat is mountainbike. Zoals er maar één Parijs-Roubaix is, moet er maar één Strade zijn. Al de rest is een afkooksel.”

Seizoenstart Evenepoel

Aanvankelijk dacht Lefevere echter ook niet al te positief over de Strade Bianche. “Ik moet eerlijk zeggen, de eerste twee jaar was ik echt tegen de Strade. Maar toen ik hem zelf meemaakte, merkte ik hoe mooi deze koers is”, aldus de grote baas van Quick-Step-Alpha Vinyl, die zich ook nog uitliet over de prestaties van Evenepoel in februari van dit jaar. “Iedereen gaat er van uit dat Remco alles moet winnen, maar dat is niet zo. In Valencia is hij een goede Vlasov tegengekomen. Dat is ook geen gewone smurf, hè. Plus Vlasov is 26, Remco 22. In de Algarve denk ik wel dat hij de sterkste was, vooral in de tijdrit, en heeft hij ook slim gereden.”