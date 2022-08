Soudal-Quick-Step krijgt in 2023 eigen opleidingsploeg

Soudal-Quick-Step, de opvolger van Quick-Step Alpha Vinyl, krijgt een opleidingsploeg. Het Soudal-Quick-Step Development Team begint op 1 januari 2023 en heeft als uiteindelijke doel talenten door te laten stromen naar de hoofdmacht. Dat valt te lezen op de site van de WorldTour-ploeg.

Soudal-Quick-Step Development wordt niet vanuit het niets uit de grond gestampt: het gaat om een overname van de continentale U23-formatie Team Elevate powered by Home Solution-Soenens. Bart Roosens, momenteel teammanager van die ploeg, en voormalig Quick-Step-renner Kevin Hulsman, tegenwoordig ploegleider bij Team Elevate, blijven aan boord. “Team Elevate wordt geïntegreerd in de Wolfpack structuur, waarbij de logistiek en expertise worden gedeeld. Dit alles met als doel om de beste jonge wielertalenten een platform te geven om te groeien en blinken”, klinkt het op de site.

“De taak wordt om het jonge wielertalent te identificeren en naar een structuur te leiden waarin ze kunnen verder kunnen ontwikkelen en floreren. Uiteindelijk moet het een duurzame stroom van wielertalenten worden richting het World Tour team. De jonge renners kunnen binnen de ploeg ervaren hoe het is om te werken binnen een ploegstructuur en omgeving die gelijk is aan het WorldTour-team. Ze maken dan ook kennis met de Wolfpack spirit en het familiegevoel.”

Patrick Lefevere

Patrick Lefevere, ploegmanager van Quick-Step Alpha Vinyl, is blij met de samenwerking met Bart Roosens. “Dit is een fantastische kans voor iedereen die betrokken is om iets speciaals te doen. We creëren een mogelijkheid om de beste jonge wielertalenten te ontdekken en ze een kans te geven om te groeien naar waardevolle renners van onze WorldTour-ploeg.”

“We hadden een fantastische ervaring hiermee met het Klein Constantia Team. Daar kwam een weelde aan talent uit, denk maar aan wereldkampioen Julian Alaphilippe, Rémi Cavagna, Florian Sénéchal, Enric Mas, Max Schachmann en ga zo maar door. Ik hoop dat we opnieuw zoiets op kunnen bouwen. Ik ben er zeker van dat iedereen er achter gaat staan en hun volledige support gaat geven aan deze belangrijke nieuwe samenwerking.”