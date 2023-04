Patrick Lefevere: “Ik weiger te geloven dat ‘die gelen’ sterker zijn dan wij”

Patrick Lefevere heeft nog steeds vertrouwen in zijn ploeg. De manager van Soudal Quick-Step kende een teleurstellend voorjaar, maar geeft aan zoals altijd de balans pas op te maken na Luik-Bastenaken-Luik. Voor het volgende karwei, de Ronde van Vlaanderen, houdt Lefevere het hoofd koel. “We zijn nog niet knock-out.”

“We zijn hier met hetzelfde team dat twee jaar geleden de Omloop Het Nieuwsblad (Davide Ballerini, red.), de E3 Harelbeke, de Ronde van Vlaanderen (beide Kasper Asgreen, red.) en de Waalse Pijl (Julian Alaphilippe, red.) won. Ik zie niet veel verschil”, vertelde Lefevere aan onder meer Sporza. “We hebben dit voorjaar al enkele klappen gekregen, maar we zijn nog niet knock-out.”

Het nieuwe grote blok in de klassiekers is echter niet meer Soudal Quick-Step, maar wel Jumbo-Visma. Lefevere liet daarover even in zijn kaarten kijken. “Ik weiger te geloven dat die ‘gelen’ sterker zijn dan onze renners. Dat zit misschien op dit moment wel in het hoofd. Maar als je je al op voorhand verslagen acht, dan blijf je beter thuis om te kaarten.”

Lees ook: Voorbeschouwing: Ronde van Vlaanderen 2023 – Van der Poel, Van Aert of toch Pogacar?