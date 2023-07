Patrick Lefevere: “Het loopt voor geen meter en dat is pijnlijk”

“We moeten het zeggen zoals het is: het loopt voor geen meter in de Tour. Pijnlijk, je kan het niet anders noemen.” Aan het woord is Patrick Lefevere, in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad. De CEO ziet dat ‘zijn’ Soudal – Quick-Step onder de verwachtingen presteert, al zijn er verzachtende omstandigheden.

De ploeg had in eerste instantie gehoopt om in de massasprints te kunnen meespelen met Europees kampioen Fabio Jakobsen, die eerder dit seizoen misschien wel de snelste sprinter van allemaal leek. Een valpartij in de tweede sprint op het circuit van Nogaro gooide echter al roet in het eten. “Eigenlijk was het daar al over. Het lukte nadien gewoon niet meer. In Bordeaux liet Fabio zich in de hectische finale wegdrummen, waarover hij zeer ontgoocheld was: ‘ik kan nog niet de helft van het vermogen trappen dat ik normaal haal in een sprint.'”

“Nadien had Fabio nog wel moraal, maar het had gewoon geen zin meer. Daarom hebben we beslist om hem uit te Tour te halen. Hij zou zichzelf te veel hebben moeten uitwringen voor een waterkansje op een sprintzege in Bourg-en-Bresse of Parijs.”

Ook voor de andere kopman, Julian Alaphilippe, zal winnen lastig worden. Nochtans had hij met een ritzege in de Dauphiné weer heel wat vertrouwen getankt. “We stellen vast: de Dauphiné is de Dauphiné en de Tour is de Tour. Het is bij Julian zeker niet van niet willen: etappe na etappe springt hij mee, om dan uiteindelijk te lossen bij renners waarvan je zou denken dat ze minder goed bergop gaan dan hij. Wij zijn allemaal ontgoocheld, maar Julian zelf nog het meest van allemaal. Ik kan hem ook niets kwalijk nemen, want hij doet er alles aan om klaar te zijn.”

Meer dan Evenepoel

Soudal – Quick-Step dreigt zo steeds meer de ploeg van wereldkampioen Remco Evenepoel te worden. “Maar daar weiger ik me bij neer te leggen. Alsof we kansloos zijn als hij niet aan de start staat. Natuurlijk is hij belangrijk, maar we hebben ook Tim Merlier, die nog altijd een topsprinter is. En Kasper Asgreen en Yves Lampaert hebben in de Tour zonder sprinter alle kansen om een slag te slaan. Het is aan mij om ondertussen hetzelfde te doen op de transfermarkt.”