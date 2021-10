Patrick Lefevere: “Het idee is dat Evenepoel de Vuelta rijdt in plaats van de Giro”

Remco Evenepoel rijdt volgend seizoen vermoedelijk de Vuelta a España en niet de Giro d’Italia. Dat onthulde de ploegmanager van de 21-jarige klassementsrenner bij Deceuninck-Quick-Step, Patrick Lefevere, aan La Dernière Heure. Lefevere wil de nummer twee van het EK op de weg in Trentino komend seizoen naar een hoger plan brengen.

“We willen dat hij eerst een zware etappekoers kan winnen, zoals Tirreno-Adriatico, de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland. Pas dan zullen we hem weer opstellen in een drie weken durende wedstrijd”, kondigt Lefevere aan. “Het idee is dat hij de Vuelta a España zal rijden in plaats van de Giro d’Italia. Het zou een vergissing zijn om hem volgend jaar zowel in Italië als in Spanje te laten deelnemen. Remco is dan pas 22 jaar: een grote ronde in een jaar is voor hem genoeg. Hij is niet zo jong begonnen met fietsen, zoals Tadej Pogačar.”

In principe begint Evenepoel in Argentinië aan het nieuwe seizoen, tijdens de Vuelta a San Juan (23-30 januari). Die ronde wist de 21-jarige renner in 2020 al eens te winnen. Tirreno-Adriatico zou dan de voorkeur krijgen boven Parijs-Nice, hoewel dat nog niet zeker is. Lefevere: “We zullen enkele koersen kiezen op basis van de tijdritten.” Ook wordt er waarschijnlijk plaats ingeruimd voor de Waalse klassiekers: op 20 april zou Evenepoel dan voor het eerst aan de start staan van de Waalse Pijl, vier dagen later aan de start van Luik-Bastenaken-Luik.

Mogelijk programma Remco Evenepoel in 2022

Vuelta a San Juan (30 januari-6 februari)

Tirreno-Adriatico (7-13 maart)

Waalse Pijl (20 april)

Luik-Bastenaken-Luik (24 april)

Critérium du Dauphiné (5-12 juni)

of Ronde van Zwitserland (12-19 juni)

Vuelta a España (19 augustus-11 september)