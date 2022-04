Patrick Lefevere op zoek naar Belgische sprinter: “Tim Merlier komt vrij”

Het voorjaar van Quick-Step Alpha Vinyl verliep niet zoals gewenst. Dat zal zijn gevolgen hebben voor het transferbeleid van de ploeg, vertelt Patrick Lefevere in gesprek met La Dernière Heure. De ploegmanager laat blijken dat hij interesse heeft in Tim Merlier.

“Onze resultaten in de Vlaamse klassiekers zullen van invloed zijn op ons transferperiode, ook al hebben we slechts enkele renners die einde contract zijn”, zegt Lefevere tegen het Franstalige dagblad uit België. “Ik wil ook heel graag weer een Belgische sprinter in de gelederen. Ik weet dat Tim Merlier vrij zal zijn aan het einde van het seizoen…”

Tim Merlier komt sinds mei 2019 uit voor Alpecin-Fenix, dat destijds nog Corendon-Circus heette. Bij de ploeg van de gebroeders Roodhooft deelt de Belg het sprintkopmanschap met Jasper Philipsen. Aan het einde van 2022 loopt zijn huidige contract af.