Patrick Lefevere: “Forfait Van Aert zal de koers veranderen”

Interview

De Wolfpack zit al het hele voorjaar in de hoek waar de klappen vallen. Zelfs teambaas Patrick Lefevere zit nu ziek thuis. Toch blijft hij strijdvaardig. “Zoals altijd maak ik pas de balans op na Luik-Bastenaken-Luik”, zegt hij.

Het beproefde recept van Quick-Step-Alpha Vinyl, dat gewend is meerdere troeven uit te spelen in de klassiekers, wordt zondag voor een keertje niet toegepast. Het team van manager Lefevere mikt dit jaar vol op uittredend winnaar Kasper Asgreen als kopman, met Florian Sénéchal als nummer twee in de hiërarchie.

“We moeten de situatie aanvaarden zoals ze is”, vertelde Lefevere op het online persmoment. Er zijn elf renners ziek geweest. Sommigen zijn intussen hersteld, maar zijn daarom nog niet honderd procent. Dat Parijs-Roubaix dit jaar een week later wordt verreden, is misschien nog een voordeel. Hoe dan ook, ik maak de balans pas op na Luik-Bastenaken-Luik.”

2001

Een kat in het nauw kan rare sprongen maken. Misschien geldt dit ook voor wolven, vroeg collega Carl Berteele aan Lefevere. “Dat weet ik niet. Maar ik herinner me wel 2001, toen met Domo-Farm Frites”, reageerde de West-Vlaming. “We hadden nog niets gewonnen, maar in Parijs-Roubaix bezetten we plots het hele podium (met Knaven, Museeuw en Vainsteins, red). Je weet maar nooit.”

Lefevere vond zijn jongens in Dwars door Vlaanderen overigens niet slecht koersen, al werd ook daar geen resultaat geboekt. “Ik zag progressie, ja. En we hebben nog een drietal dagen. Laat ons hopen dat we zondag op al onze jongens beroep kunnen doen en ze allemaal hun ding kunnen doen.”

Forfait Van Aert

Dat het er naar uitziet dat Wout van Aert forfait moet geven, vindt Lefevere alvast geen goede zaak voor zijn ploeg. “Het zal de koers sowieso veranderen. Kijk, Wout en Mathieu zijn renners die altijd à bloc koersen, niet speculeren en geen spelletjes spelen. De voorbije jaren hebben aangetoond dat dat voor ons af en toe wel goed kan uitdraaien.”

Is Van der Poel nu dé topfavoriet waar jouw renners op moeten focussen? “We focussen nooit op het wiel van iemand. Maar het is lastig dat we de koers nu niet in handen kunnen nemen zoals we dat andere jaren doen. Toch moeten we vooral naar onszelf kijken. En Mathieu topfavoriet? Ja, hij won al een keer en werd vorig jaar tweede. Maar dat deed Kasper Asgreen ook al. Het zou opnieuw een mooi duel zijn…”