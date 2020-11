Patrick Lefevere: “Fabio Jakobsen krijgt in 2021 voorziene loonsverhoging”

Patrick Lefevere heeft zich in zijn wekelijkse column voor Het Nieuwsblad andermaal uitgesproken over de conditie van Fabio Jakobsen. De manager van Deceuninck-Quick-Step roemt de strijdvaardigheid van de Nederlander en geeft ook aan dat Jakobsen in 2021 een aanzienlijke loonsverhoging zal krijgen.

De sprinter uit Heukelum is deze week bij Lefevere langs gekomen op het kantoor in Wevelgem. “Hij is een eind opgeschoten in zijn revalidatie, maar dat blijft een werk van lange adem. De weg die hij heeft afgelegd, is bijna niet te overzien: er is bot uit zijn heup gehaald, dat nu als kaakbeen is ingeplant. Niet een beetje bot, maar een aanzienlijk deel. Een heel pijnlijke operatie, naar verluidt. Twee weken lang heeft Fabio op krukken gelopen”, pent de manager op.

“Het aangebrachte bot moet nu drie maanden helen, dan pas kunnen er implantaten in. Nadien volgen nog eens drie maanden herstel vooraleer hij nieuwe tanden kan krijgen. Dan zijn we dus alweer een half jaar verder. Ik ga mij niet te zeer uitspreken over de mogelijke schorsing van Dylan Groenewegen – daarover zijn er nog geen officiële berichten – maar blijkbaar overweegt de UCI hem tot mei te schorsen. Geloof me: als je een namiddag met Fabio doorbrengt, lijken die zogezegde negen maanden eerder kort dan lang.”

Lefevere hoopt dat zijn pupil in december alweer mee kan op trainingskamp met Deceuninck-Quick-Step. “Dat is de wensdroom die hij zelf heeft en ook binnen de ploeg hopen we daar heel erg op. Het zou een zegen zijn om hem alleen al maar tussen de renners te hebben. Het moet gezegd dat hij zelf wonderbaarlijk strijdbaar is. Ik was bang voor de mentale impact van de crash, maar zelf vindt hij dat geen punt.”

Loonsverhoging in 2021

Ondanks het feit dat Jakobsen langs de kant staat, kan de Nederlander volgens Lefevere ‘gewoon’ rekenen op loonsverhoging. “Officieel kon ik vanaf gisteren het loon van Fabio tot de helft herleiden. Wat ik natuurlijk niet heb gedaan en ook niet ga doen. Hij blijft zijn volledige salaris ontvangen, inclusief de aanzienlijke loonsverhoging die voor 2021 was afgesproken”, legt hij uit. “Het plan blijft wel om dat financiële verlies op Groenewegen te verhalen. We hebben de beelden van de sprint gisteren nog een keer opnieuw bekeken. Sorry, wat daar gebeurt, kan gewoon niet.”