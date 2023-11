zaterdag 18 november 2023 om 08:46

Patrick Lefevere: “Een opvolger? Wel, ik heb iemand gevonden”

Patrick Lefevere heeft iemand gevonden die hem zou kunnen opvolgen. Dat heeft de Belgische manager van Soudal Quick-Step verteld aan Het Nieuwsblad. “Hij gaat beginnen als COO (Chief Operating Officer, red.)”, geeft Lefevere mee.

Lefevere ging samen met de CEO van Quick-Step, Ruben Desmet, in gesprek met de Vlaamse krant. Het ging voornamelijk over de lange sponsoring van de laminaatproducent, maar ook andere onderwerpen zoals de opvolging van Lefevere kwamen aan bod. “We willen niet dat Patrick abrupt stopt, maar vragen wel dat er een plan is voor een opvolger. Iemand die kan meelopen en gaandeweg meer verantwoordelijkheid krijgt. Het mag niet ineens van nul naar honderd zijn”, legde Desmet uit.

Dat plan is er, vertelde Lefevere. “Dat is geen simpele zoektocht, want ik mag niet missen. Ik zeg als boutade altijd ‘met dertig renners per seizoen mag ik er een transfer naast zitten’. In de rol van opvolger niet. Maar: we hebben iemand gevonden die zal beginnen in een rol als COO. Het is geen rechterhand, maar een COO.” Wie de persoon in kwestie is, is niet duidelijk.