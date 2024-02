dinsdag 13 februari 2024 om 19:09

Openhartige Evenepoel blikt nog eens terug op fusiesoap: “Wel een serieuze storm geweest”

Remco Evenepoel boekte in 2023 op sportief gebied de nodige successen, maar het was niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Zo waren er de verhalen rond de mogelijke fusie van zijn ploeg Soudal Quick-Step. “Het was een heel rommelige situatie binnen ons team”, blikt hij nu terug op deze periode.

In gesprek met Sporza is Evenepoel openhartig, ook als het gaat over de afgeketste fusie tussen zijn ploeg Soudal Quick-Step en Visma | Lease a Bike. “We zijn gelukkig en gerustgesteld dat alles stabiel is gebleven en dat we met een blanco pagina zijn kunnen beginnen. Het is wel een serieuze storm geweest voor iedereen, ook voor mezelf. Maar ik ben zeker gelukkig dat alles wat gaan liggen is en dat ik me nu 100 procent kan focussen op wat er aankomt.”

“Ongeacht de situatie die er was of die er kon komen, waren er twijfels bij iedereen, werden er vragen gesteld en werd er met de vinger gewezen naar bepaalde personen en naar anderen niet. Het was een heel rommelige situatie binnen ons team. Ik was heel content dat alles afgelopen was en dat ik met vakantie kon. Het was even genoeg geweest.”

Het begon allemaal te spelen na de Vuelta a España en het nieuws kwam al snel in een stroomversnelling. “Ik wilde na de Vuelta een weekje rust thuis, maar toen begon het allemaal. Het was net het tegenovergestelde. In plaats van me twee weken rustig voor te bereiden, was het hectisch. Ik heb me niet op en top kunnen voorbereiden op de Ronde van Lombardije. Andere zaken waren prioritair, wat ik liever niet had. Het toont aan hoe extreem het was.”

“Ik had even genoeg van de situatie”

Evenepoel had even genoeg van de koers. Maar aan stoppen heeft hij nooit gedacht. “Neen, neen, neen. Stoppen met koersen? Zo ver ging het niet”, lacht de 24-jarige Belg. “Ik wilde wel even weg zijn van de koerswereld, maar ik wilde niet stoppen met koersen. Dat is nooit in mijn gedachten opgekomen. Koersen is wat ik het liefst doe en dat zal altijd zo blijven, maar ik had even genoeg van de situatie en van alle stormen die op mij en op ons waren afgekomen.”