Pascal Eenkhoorn wint heuvelachtige slotrit Coppi e Bartali, eindzege Narvaez vrijdag 4 september 2020

Pascal Eenkhoorn heeft Jumbo-Visma het tweede dagsucces van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali bezorgd. De 23-jarige Nederlander wist in de heuvelachtige slotrit de sprint van een uitgedund peloton te winnen in de straten van Forlì, nadat lange tijd een kopgroep het leek te halen. De eindzege ging naar Jhonatan Narvaez van INEOS Grenadiers.

Uit een oorspronkelijke kopgroep van tien renners bleef in de finale nog een zestal over: Santiago Buitrago (Bahrain McLaren), Edward Ravasi (UAE Emirates), Ben O’Connor (NTT), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Jan Bakelants (Circus-Wanty Gobert), en Delio Fernandez (Nippo Delko One Provence).

Met nog een beklimming van de Rocca Dell Caminate te gaan was hun voorsprong op het peloton twee minuten. De zes hielden op de top van de laatste klim, op 17 kilometer van de meet, ruim twintig seconden voorsprong over. Delio Fernandez haakte in de slotfase nog af, maar de andere vijf hielden de voorsprong vast in de afdaling richting de streep in Forlì.

Buitrago strandt, Eenkhoorn wint sprint

Een uitvalspoging van Buitrago bij de koplopers liep op niets uit, maar het zorgde er wel voor dat het overgebleven peloton in extremis terug kon keren. In de sprint die volgde was vervolgens Pascal Eenkhoorn de snelste voor Diego Ulissi en Jhonatan Narvaez.

De Ecuadoriaan van INEOS Grenadiers pakte door die derde plek vier bonificatieseconden en passeerde zo leider Andrea Bagioli in het klassement. Het verschil was uiteindelijk slechts één seconde.

Nieuw succes Jumbo-Visma

Eenkhoorn reed de Italiaanse rittenkoers in het tenue van Jumbo-Visma Development Team. Hij en Taco van der Hoorn waren ‘te gast’ bij de opleidingsploeg. Sinds dit seizoen is het mogelijk om renners tussen een WorldTour-team en een opleidingsploeg uit te wisselen en daar maakt Jumbo-Visma graag gebruik van. Sprinttalent Olav Kooij won begin deze week de openingsrit van de Wielerweek van Coppi en Bartali.