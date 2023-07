Pascal Eenkhoorn na onenigheid in kopgroep: “Ik snap dat niet zo goed”

Video

Pascal Eenkhoorn kleurde zaterdag de openingsuren van de eerste etappe van de Tour de France 2023. De Nederlander van Lotto Dstny schoof mee in de vlucht van de dag, maar daar was er plots onenigheid. “Lilian Calmejane vond het niet leuk en ik snapte het zelf ook niet, maar die Simon Guglielmi ging voor de Prijs voor de Strijdlust, of zo”, verbaast Eenkhoorn zich in gesprek met WielerFlits.

Het doel van de dag wist Eenkhoorn niet te behalen. “Samen met Victor Campenaerts had ik de vrijheid van de ploeg. Het doel was de bergtrui natuurlijk, maar dat zat er niet in omdat we helemaal geen ruimte kregen van het peloton. So be it“, aldus de coureur die vorige week zijn Nederlandse titel moest afstaan aan Dylan van Baarle. “Verder was het heel zwaar en geen meter vlak. Het was echt heel lastig.”

