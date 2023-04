Pascal Eenkhoorn liep op counter van Kaden Groves: “Het was gewoon op”

Video

Pascal Eenkhoorn eindigde zaterdag als derde in de Volta Limburg Classic, achter zijn ploeggenoot Maxim Van Gils en de Australische winnaar Kaden Groves. Op twintig kilometer van het einde had hij die twee moeten laten gaan. “Ik probeerde bij Moerslag aan te vallen, maar ik werd heel hard gecounterd”, zei de renner van Lotto Dstny na afloop tegen WielerFlits.

“Het was gewoon op”, aldus Eenkhoorn, die de versnelling van Groves niet kon volgen. “Als je dan ziet dat hij (Groves, red.) gewoon doorrijdt met Maxim in het wiel, twintig kilometer lang, dan was daar gewoon weinig aan te doen. We reden als ploeg gewoon goed, maar we komen gewoon een sterke man tegen, die ook twee etappes wint in Catalonië.”

De Nederlands kampioen zei vervolgens dat zijn ploeggenoot Van Gils ook enorm sterk was. “Er zit gewoon een heel goede sfeer in de ploegen en heel veel dingen zijn gewoon goed voor elkaar. Het is mooi om zo’n koers zo te rijden. Ik voel me zeker op mijn gemak bij deze ploeg. Het zegt ook wel wat dat ze mij gewoon de kans geven om voor eigen kans te rijden. Dit is misschien niet de Ronde van Vlaanderen, maar voor mij is het ook gewoon heel leuk om zo te kunnen rijden.”

Het was, mede door het slechte weer, een loodzware editie van de Volta Limburg Classic. “Het was heel lastig”, bevestigt Eenkhoorn. “We waren erop voorbereid natuurlijk, maar het was al heel snel koers, met die vijf man die naar de kopgroep toesprongen. Kaden zat daar ook bij. Maar het was wel heel mooi om op thuiswegen te koersen.”

