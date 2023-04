Kaden Groves: “De ploeg is geduldig met mij geweest”

Kaden Groves rondde een knaplastige dag af met winst in de Volta Limburg Classic. “Dit maakt me heel blij”, reageert Groves voor de camera van L1. “Ik heb een goede week in Catalonië gehad en wist dat ik in goede vorm naar hier kwam.”

Toch durfde hij er tot de sprint niet in geloven. “Lotto Dstny kon het tactisch spelen, waardoor ik moest blijven rijden. Dan zouden ze zeker niet beginnen aanvallen, maar dat maakte het niet simpel.”

“Gelukkig wordt mijn harde werk van in de winter zo toch terugbetaald. Ik moet de ploeg wel echt bedanken. Ze zijn geduldig met mij geweest, want de resultaten lieten even op zich wachten.”