Pascal Ackermann vijfde in Utrecht: “Was wat voorzichtig na mijn val van vorige week”

Pascal Ackermann moest in de eerste rit in lijn van de Ronde van Spanje genoegen nemen met een ereplaats. De Duitser sprintte in Utrecht naar plek vijf. “Het was een heel hectische finale”, blikt Ackermann op de site van zijn ploeg UAE Emirates terug.

Vorige week ging Ackermann nog vervelend tegen het asfalt tijdens de wegrit van het EK in München. De 28-jarige spurter bezeerde daarbij een vinger, die gehecht moest worden. In de tweede etappe van de Vuelta a España speelde een ander gevolg van de val hem echter meer parten. “Het was een groot gevecht naar de sprint. En ik was een beetje voorzichtig in de laatste bocht, omdat ik vorige week ben gevallen. Ik verloor daar een beetje snelheid.”

Dat het zo hectisch was, had volgens Ackermann ook te maken met het parcours in Nederland. “Het was een vlakke etappe zonder echt zware passages. Daarom zat iedereen nog fris, wat ervoor zorgde dat het een wat gestreste sprint was. Maar het was een goede test. Morgen (zondag, red.) gaan we opnieuw voor de zege.”