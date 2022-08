Vinger Pascal Ackermann gehecht na val in EK-wegrit

Pascal Ackermann werd vooraf bij de favorieten gerekend voor de titel in de EK-wegrit in eigen land, maar de Duitser moest na een botsing met een hek en een daaropvolgende val de koers vroegtijdig verlaten. Een dag later maakte hij de schade op.

“Na een onverwacht einde van mijn wedstrijd gisteren tijdens het EK wielrennen in München, kan ik alleen maar zeggen dat ik geluk heb gehad… Ik kreeg een paar hechtingen in mijn vinger”, liet de sprinter weten op social media. Behalve de tekst, deelde hij een foto waarop hij zijn duim van zijn ingepakte linkerhand opsteekt.

De volgende grote afspraak voor Ackermann staat al snel voor de deur. Hij staat bij zijn ploeg UAE Emirates namelijk op de startlijst voor de Vuelta a España, die vrijdag in Utrecht begint.

