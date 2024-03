donderdag 7 maart 2024 om 17:16

Pascal Ackermann prijst fiets Israel-Premier Tech na derde plaats: “Veel beter dan afgelopen jaren”

Het was even geleden, maar in de vijfde etappe van Parijs-Nice liet Pascal Ackermann zich weer eens zien in een massasprint. Achter Mads Pedersen en winnaar Olav Kooij sprintte hij naar een derde plek in Sisteron. Na afloop deed hij een opvallende uitspraak over zijn nieuwe fiets

“Het was een superzware dag vandaag”, begon Ackermann zijn verhaal voor de camera van Eurosport. “Er was een grote kopgroep en daarachter ging het steeds op een lint. In de laatste kilometers was het heel nerveus. Er was namelijk een beklimming, waar iedereen begon aan te vallen. Dat maakte het heel zwaar.”

“In aanloop naar de sprint kon ik het wiel van Mads pakken. Helaas had ik niet de benen om hem te passeren, ik ging wat te vroeg en had wat langer moeten wachten. Maar het was mijn eerste sprint van dit seizoen, ik ben heel blij dat ik eindelijk weer mee kon doen. Hopelijk kan dat de komende weken vaker.”

Nieuwe fiets

Het was een ‘supersnelle’ rit, zei Ackermann vervolgens nogmaals. “Maar gelukkig hebben we bij dit team een heel snelle fiets. Dat was veel beter dan de afgelopen jaren”, vervolgde de Duitser, die deze winter van UAE Emirates overstapte naar Israel-Premier Tech. Die overstap betekende ook een verandering van fiets. Bij UAE Emirates had Ackermann de Colnago V4Rs tot zijn beschikking. Bij zijn nieuwe werkgever Israel-Premier Tech rijdt hij op de Factor OSTRO VAM.

“We konden veel energie besparen”, aldus Ackermann. “En hoefden ook niet te achtervolgen, omdat we niet de favorieten waren voor de dagzege. Maar het was alsnog een zware dag na de rit van gisteren, die ook al heel pittig was.”