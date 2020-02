Pascal Ackermann wint opener UAE Tour, Groenewegen vierde zondag 23 februari 2020 om 13:33

Pascal Ackermann heeft de openingsetappe van de UAE Tour op zijn naam gezet. Nabij Dubai Silicon Oasis was hij in de sprint sneller dan Caleb Ewan, Rudy Barbier en Dylan Groenewegen. De Duitser van BORA-hansgrohe is tevens de eerste leider.

Vroeg in de etappe sloegen vier renners de handen ineen voor de lange ontsnapping. Ploegmaats Nikolay Cherkasov en Cristian Scaroni (Gazprom-RusVelo) vonden Leonardo Tortomasi en Veljko Stojnić van Vini Zabù-KTM en hun voorsprong werd voor lange tijd tussen de tweeënhalf en drie minuten gehouden.

Door toedoen van de sprintersploegen werd de voorsprong van de kopgroep teruggebracht en nadat eerder al Scaroni en Stojnić waren ingerekend, werden in de laatste vijftien kilometer ook Cherkasov en Tortomasi bijgehaald. Uiteindelijk zou de etappe uitdraaien op de verwachte massasprint.

Het was dringen geblazen in de slotfase, waarin de teams hun snelle mannen zo goed mogelijk probeerden te positioneren. Luka Mezgec werd in een zetel afgezet door zijn ploeggenoten van Mitchelton-Scott, maar terwijl de Sloveen zijn sprint inzette, ging ook Pascal Ackermann aan. Die hield vervolgens vol tot aan de finish.