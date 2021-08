Pascal Ackermann: “Ik kan nu misschien voor het eindklassement gaan”

Pascal Ackermann boekte vandaag een belangrijke overwinning in de Deutschland Tour. De rappe man van BORA-hansgrohe bleek na een hectische slotfase de beste sprinter in de straten van Schwerin, voor Phil Bauhaus en Marco Haller. “Dit is voor ons een zeer belangrijke wedstrijd. Het is namelijk een van de weinige koersen in Duitsland.”

Ackermann bleef in de laatste kilometers, ondanks een valpartij op goed twee kilometer van de streep, overeind en werd door zijn ploeggenoten van BORA-hansgrohe goed van voren gehouden richting de eindsprint. “Ik reed vervolgens echt een hele lange sprint. Ik ging aan met nog 300 meter te gaan en was toch wel verrast dat ik het kon houden. Het is altijd mooi om de eerste etappe te winnen, aangezien je dan alle truien krijgt.”

“Ik hoop nog op een sprintduel met Mark Cavendish”

De 27-jarige Ackermann, die na het seizoen BORA-hansgrohe zal verlaten voor UAE Emirates, hoefde in de finale niet op te boksen tegen Mark Cavendish. De Britse spurtbom raakte na de late val echter nooit meer in positie. “Jammer genoeg kon Cavendish vandaag niet meesprinten. Ik kijk namelijk echt uit naar een sprint met Cav. Ik hoop dat we de komende dagen wel een keer een sprintduel kunnen uitvechten”, aldus Ackermann.

De Duitser is door zijn overwinning ook meteen de eerste leider in de Deutschland Tour. In hoeverre denkt Ackermann nu aan de eindzege? “De komende dagen zijn interessant. Er staan wat beklimmingen op het menu, maar het valt al bij al nog mee. Alles is mogelijk in deze ronde. Ik ben blij dat ik vandaag tien bonificatieseconden kon pakken, dat kan belangrijk zijn voor de komende dagen. Ik kan misschien wel voor de eindzege gaan. Dat zou echt fantastisch zijn.”