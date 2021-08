Pascal Ackermann begint Deutschland Tour met sprintzege in Schwerin

De eerste etappe van de Deutschland Tour, met aankomst in Schwerin, is gewonnen door Pascal Ackermann. De Duitse sprinter van BORA-hansgrohe rekende na een chaotische finale af met Phil Bauhaus en Marco Haller. David van der Poel werd zesde. Bauhaus mag na zijn zesde zege van het seizoen ook de eerste leiderstrui aantrekken.

Jetzt geht’s los! Vandaag stond de openingsetappe van de Deutschland Tour op het programma. De eerste rit leek gemaakt voor de sprinters, maar in de finale lagen nog wel wat hoogtemeters. Op goed veertig kilometer van de streep waren er nog bergpunten te verdienen op de top van de klim van Rubow (1,5 km aan 3,3%). Dit was ook meteen de enige helling van de dag en dus leken we af te stevenen op een massasprint, al liep de weg in de finale bij momenten op en af. Was dit voldoende voor sterke rasaanvallers om nog iets te ondernemen richting de finish?

Vijf Duitsers en één Belg in de aanval

Om 12.30 uur werd in havenstad Stralsund, in het uiterste noordoosten van Duitsland, de etappe op gang gebracht. Op de vroege vlucht was het overigens niet lang wachten, aangezien Alex Colman (Sport Vlaanderen-Baloise), Joshua Huppertz (Team Lotto-Kern Haus), Robert Jägeler (P&S Metalltechnik), Jon Knolle (Team SKS Sauerland NRW), Henri Uhlig (Duitse nationale selectie) en Justin Wolf (Bike Aid) al snel een mooie voorsprong bijeen wisten te fietsen. Met Huppertz, Jägeler, Knolle, Uhlig en Wolf kleurde de kopgroep voornamelijk Duits, Colman zorgde voor wat Belgische inbreng.

In de eerste etappe van deze Deutschland Tour werd een klassiek koersscenario geschreven, want in de kilometers richting finishplaats Schwerin ontstond een klassiek kat-en-muisspel tussen de koplopers en het peloton. BORA-hansgrohe, dat duidelijk aanstuurde op een massasprint met zijn rappe man Pascal Ackermann, hield het verschil binnen de perken. Met nog dertig kilometer te gaan was de voorsprong teruggebracht tot één minuut, maar toch weigerden de vijf overgebleven koplopers (Uhlig was inmiddels gelost) zich zomaar te laten inrekenen door de sprintersteams.

Huppertz houdt lang stand, Ackermann wint voor eigen volk

Huppertz, Knolle en Wolf hadden duidelijk nog wat over in de finale en in de grote groep was het plots alle hens aan dek, in een poging het verschil te overbruggen in de laatste kilometers. Op een hellende strook, op goed vijf kilometer van de meet, wist Huppertz zijn twee overgebleven medevluchters overboord te gooien. Het bleek een laatste stuiptrekking van Huppertz, eerder deze maand nog succesvol in de Sazka Tour, want een kilometer later werd ook hij opgeslokt door het peloton. Een massasprint bleek nu echt onoverkomelijk: de mannen van Deceuninck-Quick-Step probeerden een treintje op de rails te zetten voor Mark Cavendish.

Door een valpartij in de laatste twee kilometer kregen we een rommelige aanloop naar de sprint. Deceuninck-Quick-Step bleek te vroeg te hebben getimed en werd overvleugeld door BORA-hansgrohe. De Duitse formatie wist zo Ackermann in een redelijk goede positie af te zetten voor de laatste honderden meters. In een sprint die lichtjes bergop liep bleek Ackermann een tikkeltje sneller dan zijn landgenoot Bauhaus en de Oostenrijker Haller.