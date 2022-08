Pascal Ackermann en Phil Bauhaus delen kopmanschap op EK in eigen land

De Duitse wielerbond, de Bund Deutscher Radfahrer (BDR), heeft de selecties voor de EK in München bekendgemaakt. Pascal Ackermann en Phil Bauhaus vormen het spitsenduo tijdens de wegrit voor de mannen. In de tijdrit rekent gastland Duitsland op onder anderen Maximilian Walscheid.

Ackermann en Bauhaus waren beiden succesvol in de Ronde van Polen. De sprinters wonnen elk één etappe en werden alle twee een keer tweede, voor Bauhaus was er ook nog een derde plek. “We zouden het oneerlijk vinden om een van hen thuis te laten”, zegt voormalig prof Marcus Burghardt, die sinds juni lid is van het bestuur van de BDR. “Beiden zijn in goede vorm, wat ze hebben bewezen in Polen. Beiden verdienen het om te starten en we bouwen de rest van het team rondom hen.”

Dat team bestaat – naast Ackermann en Bauhaus – uit John Degenbolb, Nico Denz, Alexander Krieger, Nils Politt, Michael Schwarzmann en Roger Kluge. Enkele andere renners waren niet beschikbaar vanwege verplichtingen bij hun merkenteam of zijn geblesseerd. Jannik Steimle liep in de Ronde van Burgos bijvoorbeeld een sleutelbeenbreuk op. “We starten met het beste team dat mogelijk was. En we kijken met vertrouwen vooruit naar de wedstrijd van zondag.”

Afscheid Brennauer

Drie dagen later, op woensdag 17 augustus, worden de tijdritten verreden voor zowel de mannen als de vrouwen. Bij de mannen starten Maximilian Walscheid en Miguel Heidemann, bij de vrouwen zijn Lisa Klein en Lisa Brennauer geselecteerd. Laatstgenoemde zal tijdens wegrit voor vrouwen (zondag 21 augustus), de laatste wedstrijd uit haar carrière, kopvrouw zijn samen met Liane Lippert.