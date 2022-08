Lisa Brennauer (34) zet na EK wielrennen punt achter haar carrière

De wielercarrière van Lisa Brennauer zit er bijna op. De Duitse renster van Ceratizit-WNT zal op 21 augustus – na de wegrit van de Europese kampioenschappen in München – haar fiets aan de haak hangen.

“Het is denk ik supermooi om het einde van een wonderschone carrière plaats te laten vinden in München, in Bayern, zo dichtbij bij huis”, zegt de 34-jarige Brennauer in een videoboodschap op sociale media. “Ik heb me de laatste jaren al vaker afgevraagd: hoe lang ga ik nog door? Vorig jaar waren er natuurlijk grote hoogtepunten met de Olympische Spelen, de Europese kampioenschappen en de wereldkampioenschappen. Daarom ben ik in de winter meer gaan nadenken, en op een gegeven moment wist ik: laten we het zo doen: München, het EK, een wonderschone afsluiting.”

Brennauer, die onlangs de Tour de France Femmes nog betwistte, werd vorig jaar Olympisch-, Europees- en wereldkampioen ploegenachtervolging met de Duitse ploeg. Individueel reed ze ook naar het goud bij het EK en WK. Europees kampioen achtervolging was ze in 2018 overigens ook al geweest. Op de weg blonk ze vooral uit in het tijdrijden, waarvan een wereldtitel in 2014 het bewijs was. Tevens werd ze zes keer nationaal kampioen tegen de klok. Verder won ze onder andere twee keer de Ceratizit Challenge by La Vuelta en behaalde ze een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen 2021.